¡Autoridades entregan balance! Bus que se precipitó al vacío en Santa Elena dejó 12 heridos

En horas de la mañana de este lunes 22 de diciembre se presentó un accidente en el kilómetro 3 de la vía Santa Elena, cuando un bus intermunicipal que cubría la ruta Río Negro-Medellín se precipitó al vacío tras llevarse por delante parte de una vivienda ubicada al borde de la carretera en el sector de 8 de Marzo.

El bus, que transportaba 25 pasajeros, quedó volcado tras la aparatosa caída a un abismo de aproximadamente 50 metros. Dejando un saldo de 12 personas lesionadas, 6 de las cuales fueron atendidas en el lugar y otras 6 tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, entre ellas un peatón con un estado de salud delicado.

Carlos Andrés Quintero, director del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), detalló los hechos: “Un bus que recorría la ruta Río Negro-Medellín se precipita frente a una casa en el sector de 8 de marzo, kilómetro 3 de Santa Elena, afectando a una persona que estaba en la vivienda, ocasionando también daños estructurales”.

Cerca de 20 unidades de bomberos fueron desplegadas para atender la emergencia. Las autoridades se encuentran en este momento estabilizando el vehículo para poder hacer la extracción segura y continúan realizando una inspección exhaustiva de toda la zona para descartar la presencia de más personas afectadas.

Un video que circula en redes sociales muestra los dramáticos segundos previos al accidente. En las imágenes se observa cómo el bus intermunicipal, en una maniobra desesperada, se lleva por delante parte de la estructura de la vivienda ubicada al borde de la vía antes de precipitarse al vacío. El registro audiovisual, que ya está en manos de las autoridades, será clave para determinar las causas exactas del hecho.

La investigación determinará si hubo negligencia en el mantenimiento del vehículo, si el conductor respetó los límites de velocidad establecidos para la zona montañosa o si se trató de una falla mecánica inevitable que puso en riesgo la vida de decenas de personas.

Balance accidente:

