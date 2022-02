[Video] Bus iba todo ‘desbocado’ queriendo pasar un camión y en plena curva casi se choca con otro bus

in

Circula en redes sociales el video en el que un conductor de un bus realiza peligrosas maniobras en la vía Medellín – Cali con el fin de pasar un camión.

Anunciaron sanciones para el conductor del bus

La imprudencia fue grabada por otro conductor, allí se ve los varios intentos del conductor del bus en pasar un camión que también va a alta velocidad. En un momento del video se observa como el conductor intenta esquivar al camión en una curva pero se encuentra de frente con otro bus que venia en su carril, por fortuna venía a moderada velocidad y esto dio tiempo a que el conductor con afán volviera a su carril.

El video fue conocido por el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia quien confirmó que ya fue ubicado el conductor del bus, además indicó, «la Seccional de Tránsito elevará los informes a la empresa correspondiente y a la superintendencia de transporte con el fin de que se aperture las investigaciones a que haya lugar».

El Oficial también confirmó que la empresa para la que labora el conductor adelanta un proceso disciplinario en su contra.

«Es importante recordar a todos los usuarios viales el respeto y el acatamiento de las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no exceder los limites de velocidad y sobre todo no hacer maniobras peligrosas que pongan en riesgo la vida propia o la de terceros», enfatizó el Teniente Coronel.

