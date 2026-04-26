Bus de América atacado a piedra por hinchas del Cali, tras el clásico: Asistente técnico resultó herido

Resumen: Testigos y videos aficionados captaron el momento en el que el entrenador 'Escarlata' se bajó del bus, visiblemente molesto, retando a los presuntos responsables del acto vandálico a que dieran la cara y se acercaran al vehículo.

Minuto30.com .- Lo que debía ser únicamente una fiesta deportiva terminó empañado por inaceptables hechos de violencia. Tras finalizar el clásico valluno correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, en el que Deportivo Cali se impuso como local ante el América de Cali, el bus que transportaba a la delegación ‘Escarlata’ fue blanco de un ataque vandálico a las afueras del estadio.

En Minuto30 rechazamos estos actos de intolerancia y le entregamos los detalles de este preocupante incidente que dejó a un miembro del cuerpo técnico lesionado.

Bus del América atacado a piedra a la salida

Los hechos se registraron cuando el vehículo oficial, que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico de los ‘Diablos Rojos’, abandonaba las instalaciones del estadio del cuadro ‘Azucarero’.

Según los reportes, un grupo de desadaptados lanzó un objeto contundente contra el automotor, logrando impactar y destruir una de las ventanas. Lamentablemente, las esquirlas de los vidrios rotos cayeron directamente sobre el rostro de Álex Becerra, asistente técnico del entrenador David González, afectando uno de sus ojos. Por el momento, el club se encuentra evaluando la gravedad de la lesión ocular del asistente.

El ataque generó momentos de alta tensión en la delegación americana. Ante la agresión, el director técnico David González no ocultó su indignación.

Testigos y videos aficionados captaron el momento en el que el entrenador ‘Escarlata’ se bajó del bus, visiblemente molesto, retando a los presuntos responsables del acto vandálico a que dieran la cara y se acercaran al vehículo.

Dado que el medio de transporte era custodiado por un esquema de seguridad de la Policía Nacional, los uniformados intervinieron rápidamente y le pidieron a González que regresara al automotor para poder retomar la marcha y evacuar la zona de peligro.

Un clásico que apretó la tabla

El condenable ataque opacó el resultado deportivo de un clásico que era vital para las aspiraciones del equipo azucarero de cara al final del Todos contra Todos, pues América ya ubicado en el quinto lugar había asegurado el paso a los play offs.

El partido se definió en los últimos suspiros. Un gol del experimentado atacante Avilés Hurtado en el minuto 88 le dio el triunfo 1-0 al Deportivo Cali.

Con esta victoria, el cuadro dirigido por Dudamel alcanzó la línea de los 26 puntos, ubicándose de manera provisional en la octava posición de la tabla, apretando aún más la clasificación y dejando en suspenso la definición de los últimos cupos para la siguiente fase del torneo.

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