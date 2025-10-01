¿Adiós al ‘Búfalo’? Atlético Nacional enfrenta un serio problema para retener a Morelos

Atlético Nacional enfrenta un complejo panorama para asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más destacados del momento, el delantero colombiano Alfredo Morelos.

El ‘Búfalo’, que llegó en calidad de préstamo, tiene su vínculo con el equipo antioqueño hasta diciembre.

E club ya ha iniciado gestiones con el dueño de sus derechos deportivos, el Santos FC de Brasil, pero la respuesta no ha sido favorable para el ‘Rey de Copas’.

Según fuentes cercanas a la negociación, el club brasileño fue claro y conciso, no consideran la extensión de un préstamo.

Si Atlético Nacional desea mantener a Morelos en sus filas más allá de diciembre, deberá ejecutar la opción de compra de su pase.

La posición del Santos complica la operación para el conjunto ‘verdolaga’, pues son conscientes de que el valor del pase de Morelos es una suma importante y representa una operación económicamente ambiciosa.

A esto se suma que, actualmente, el Santos asume el 70% del salario del jugador y no lo tiene en sus planes para la próxima temporada, lo que subraya su interés en una venta definitiva.

No obstante, en las oficinas del más veces campeón de Colombia aún no tiran la toalla.

Apelando al deseo expreso del jugador de continuar en el club, la dirigencia ‘paisa’ intentará replicar una estrategia similar a la que les permitió retener a Jorman Campuzano en el pasado.

Alfredo Morelos se ha consolidado rápidamente como uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional, siendo una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.

Su rendimiento en el campo es la principal motivación para que el club haga un esfuerzo por retenerlo, pese a las grandes dificultades financieras que supone la compra de su ficha.

La afición espera con ansias la resolución de esta novela, conscientes de la importancia de Morelos para los objetivos deportivos del equipo.

