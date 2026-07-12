Resumen: lo que más conmovió a los usuarios no fue el reproche del docente, sino la nobleza y educación con la que reaccionó el vendedor. Con la voz entrecortada por el evidente dolor del desplante, don Luis Felipe no entró en discusiones políticas ni devolvió los agravios

«Bueno, señor»: La humilde respuesta de un abuelo vendedor de panela a docente «petrista» que lo humilló por su voto, en Florencia

Minuto30.com .- Un video viralizado en las últimas horas ha encendido las redes sociales y desatado una ola de indignación nacional. En las imágenes, un docente universitario humilla a don Luis Felipe, un adulto mayor que se gana la vida vendiendo panela, recriminándole su elección política en las pasadas elecciones presidenciales.

El lamentable episodio, que ya es viral en diversas plataformas, muestra el momento exacto en el que el vendedor llega a la puerta del profesor y al ofrecerle los productos que vende, el profesor le notifica que perderá a un cliente debido a su voto a favor de ‘El Tigre’, el actual presidente electo.

«Hemos decidido comprarle directamente a los campesinos, yo no voy a seguir comprándole a la gente que votó para que nos destripen a nosotros»… «no es por cobrarle por que piense políticamente diferente a mi, es sencillamente coherencia» agrega el «profe» petrista.

El peso de la intolerancia política

Durante la grabación en Florencia, Caquetá, el docente le explica a don Luis Felipe que su decisión en las urnas es el motivo por el cual no volverá a adquirir sus productos. En un acto que muchos internautas han calificado de humillante, el educador llega a manifestarle al adulto mayor que, de ahora en adelante, prefería comprarle a personas que realmente «se lo merecen».

Una lección de dignidad

Sin embargo, lo que más conmovió a los usuarios no fue el reproche del docente, sino la nobleza y educación con la que reaccionó el vendedor. Con la voz entrecortada por el evidente dolor del desplante, don Luis Felipe no entró en discusiones políticas ni devolvió los agravios. Simplemente respondió con profundo respeto:

«Bueno, señor, y con mucho gusto».

Solidaridad masiva en redes sociales

La reacción en internet no se hizo esperar. En cuestión de horas, el video desató un rechazo generalizado hacia la actitud del profesor universitario y una inmensa ola de empatía hacia el abuelo.

Actualmente, cientos de usuarios en redes sociales están organizando cadenas de apoyo, haciendo un llamado a los habitantes de Florencia, Caquetá, para localizar a don Luis Felipe, comprarle todo su inventario de panela y demostrarle que el trabajo honrado está por encima de cualquier diferencia o polarización política.