Hace unos días, Yerry Mina le generó una gran preocupación tanto al Everton como a la Selección Colombia, cuando en el primer tiempo del partido contra Newcastle dejó el campo de juego.

En la tricolor, hay alarma teniendo presente que la lesión del cuádriceps lo dejaría fuera de las dos fechas que faltan de las Eliminatorias, donde Colombia tiene la necesidad de ganar al encontrarse fuera de los lugares de clasificación.

Le puede interesar

En las últimas horas, Frank Lampard, el técnico del Everton, habló del proceso de recuperación del colombiano y dio una muy buena noticia: “Mina no necesita cirugía. Esperamos que ese siga siendo el caso, por lo que estamos trabajando en la lesión ahora”.

“Yerry está aquí trabajando con nuestro equipo médico para tratar de dar algunos pasos tempranos y asegurarse de que se recupere, porque sé que ha tenido algún tipo de lesiones repetitivas, diferentes lesiones, pero ha tenido sus problemas”, expresó.

Así las cosas, concluyó el comunicado manifestando cuál será el trabajo para el defensor: “No será cirugía, pero será mucho trabajo detrás de escena.

Obviamente, también es una lesión bastante larga, por lo que Yerry necesitará algo de tiempo mental para tomar un respiro a veces”.

Frank Lampard has confirmed Yerry Mina will not require surgery to repair a high grade quadriceps tendon injury.#EFC 🔵

— Everton (@Everton) February 17, 2022