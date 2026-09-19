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    ¡Buenas noticias para los seguidores de Alci Acosta! El cantante fue dado de alta y continuará su recuperación en casa

    La familia Acosta expresó su profunda gratitud hacia el personal médico y de enfermería por los cuidados a su padre

    Publicado por: SoloDuque

    alci acosta
    Alci Acosta se encontraba en el lugar y fue auxiliado por un vecino
    ¡Buenas noticias para los seguidores de Alci Acosta! El cantante fue dado de alta y continuará su recuperación en casa

    Resumen: El maestro del bolero permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de ser trasladado a una habitación en piso

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    Minuto30.com .- El reconocido cantante Alci Acosta fue dado de alta tras superar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en la Clínica La Misericordia. La noticia fue confirmada por su hijo, el también artista Checo Acosta, a través de sus redes sociales.

    De la UCI al calor del hogar

    En su comunicado, Checo Acosta entregó detalles sobre la evolución médica de su padre, brindando tranquilidad a sus seguidores:

    Superó la etapa crítica: El maestro del bolero permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de ser trasladado a una habitación en piso.

    Aval médico: Tras una exhaustiva revisión de sus últimos exámenes por parte del médico internista, recibió luz verde para abandonar el centro hospitalario.

    Cuidados en casa: Aunque ya fue dado de alta, Alci Acosta deberá continuar con su tratamiento médico bajo cuidados domiciliarios y asistir a sus respectivos controles de rutina.

    Para finalizar su mensaje, la familia Acosta expresó su profunda gratitud hacia el personal médico y de enfermería por la excelente atención brindada durante la hospitalización, cerrando la buena noticia con un mensaje de fe: «Dios todo lo puede».

    Comunicado

    Comunicado emitido por Checo Acosta sobre la salud de alci acosta. Foto: Instagram

    Comunicado emitido por Checo Acosta. Foto: Instagram

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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