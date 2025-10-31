Resumen: Según el DANE, Medellín y el área metropolitana registraron la tasa de desempleo más baja del país, con un 6,9 %. En el último año se generaron más de 88.000 nuevos empleos, especialmente en los sectores industrial, transporte y servicios, consolidando a la ciudad como líder en recuperación económica.

¡Buenas noticias! Medellín se corona como la ciudad con menos desempleo en Colombia, según el DANE

Medellín y el área metropolitana se consolidaron como el territorio con la tasa de desempleo más baja del país, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondiente al trimestre julio – septiembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, la tasa de desocupación en Medellín bajó del 8,1 % al 6,9 %, mientras que en el Valle de Aburrá pasó de 7,8 % a 6,4 %, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Estas cifras ubican a la capital antioqueña por debajo del promedio nacional, que fue del 8,5 %, y consolidan su liderazgo en generación de empleo y recuperación económica.

En total, la ciudad y su área metropolitana cuentan con 2.180.717 personas ocupadas, es decir, 88.393 nuevos empleos creados en el último año. Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron la industria manufacturera (74.859 nuevos puestos), el transporte y almacenamiento (23.803), el alojamiento y los servicios de comida (15.339) y el sector de información y comunicaciones (15.200).

Esto le podría interesar: Medellín refuerza la atención al habitante de calle con aumento histórico de personal en territorio

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Expertos y autoridades coinciden en que los resultados reflejan el impacto de las estrategias locales de reactivación económica, que han priorizado la protección del empleo formal, el fortalecimiento empresarial y el apoyo a emprendedores.

“El reto ha sido proteger el empleo y mantener el impulso de la industria. Estos resultados muestran que Medellín sigue avanzando en la consolidación de su economía”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez, al destacar la tendencia positiva revelada por el DANE.

La administración distrital también informó que continuará impulsando programas de empleabilidad, formación para el trabajo y apoyo empresarial, con el objetivo de reducir las brechas laborales y garantizar más oportunidades para los ciudadanos.