Padres de los niños víctimas de abuso del Buen Comienzo, realizan plantón para exigir resultados frente al caso

Este miércoles, los padres de familia de los 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual al interior del jardín Buen Comienzo, realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir resultados en el proceso.

Y es que luego de que estallara el escándalo y que de alias ‘Manolo’, el presunto abusador de los niños se entregara a las autoridades, han pasado seis meses y según los padres de familia de las víctimas, el proceso no avanza.

Jimmy Loaiza, padre de uno de los menores, manifestó que «nosotros como padres de familia de nuestros hijos, queremos saber por qué están dilatando tanto el proceso. Ya van seis meses y no sabemos de este señor, no le han dado sentencia, no le han dado nada», manifestó.

Precisamente, este 12 de enero se iba a realizar la audiencia en contra de alias ‘Manolo’, pero sin explicación alguna fue cancelada, y aún no se conoce la fecha en la que se llevará a cabo.

Según indicó Jimmy, el proceso con su hijo no ha sido fácil, pues tras el aberrante abuso, cambió por completo. «Se ha vuelto muy rebelde. Era un niño que le gustaba compartir con sus hermanos, con su familia, y ahora está aislado, llora y teme que le hagan daño».

Por estos hechos, alias ‘Manolo’ fue acusado de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y actos sexuales con menor de 14 años agravado, los cuales no aceptó.

