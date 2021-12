¡De no creer! A una joven en Bucaramanga no la querían dejar graduarse por tener el cabello pintado de azul

Toda una polémica desató las directivas de una institución educativa en Bucaramanga, luego de que una joven denunciara que no la querían dejar asistir a su ceremonia de graduación por tener el cabello pintado de color azul.

La protagonista de esta historia es Lady Cacua, una modelo independiente de 18 años, que había denunciado en sus redes sociales que la institución le estaba vulnerando sus derechos, al no dejarla asistir a la ceremonia que tendrá lugar este tres diciembre, porque no tenía pintado el cabello de un color normal, hecho que generó indignación en muchos jóvenes de Bucaramanga.

Ante esta situación, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, señaló que, “a través del diálogo, y mediante la legislación que hay en estos momentos, todos nuestros estudiantes puedan asistir a las ceremonias de graduación, aquí lo hay que decir es que la Secretaría de Educación actuó con diligencia y nos comunicamos con los padres de familia y los directivos del plantel, y la estudiante va a estar con sus compañeros recibiendo el grado normalmente”.

Agregó la funcionaria, “se hizo un despliegue desde la oficina de control y vigilancia en todas estas situaciones, que además como estamos en medio de una comunidad educativa, siempre habrá pareceres, pero para la Secretaría de Educación, y a mí personalmente lo que prevalece es escuchar, el diálogo y cumplir con lo que está establecido, inclusive en la Constitución Nacional”.

En entrevista con RCN, la joven manifestó que, “yo pienso que la rectora es muy conservadora, porque ella hace dos años me hizo cortar el cabello hasta los hombros, y ahora que tengo el color azul, he sentido que tiene como una perseguidora conmigo porque la verdad otras niñas habían tenido el cabello de otros colores y a la única que me decía era mí, que me cambiara el color de cabello que no fuera azul, sino de colores normales”.

Finalmente, después de poner varias tutelas y derechos de petición al colegio, la joven podrá asistir a su ceremonia de graduación. Lady anunció que emprenderá acciones legales en contra de las directivas del colegio por haberle puesto trabas para poder graduarse.

