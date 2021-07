¡De no creer! En cárcel de Bucaramanga estarían suministrando carne de burros enfermos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres, quienes al parecer, proveían carne de caballos y burros enfermos al contratista que suministra los alimentos en la cárcel modelo de Bucaramanga, a un batallón e incluso en plazas de mercado.

“Estos hombres, supuestamente, compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la Costa Atlántica y con guías de movilización falsas o alteradas los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria en Bucaramanga”, informó Deicy Jaramillo, fiscal especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos.

Los presuntos responsables de vender esta carne en malas condiciones fueron identificados como Enrique C. R., alias Mala Vida o El Viejo; Diego Armando S. C., Édison C. V. y Mario A. T.

“Al parecer, en este lugar sacrificaban los animales en condiciones de salubridad precarias y los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un Distrito Regional de Manejo Integrado, una zona protegida y de reserva ambiental. En varias diligencias en el área fueron encontrados esqueletos y vísceras; además, se constató el grave e irreversible daño ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna”, agregó la fiscal.

Además, el ente investigador también detalló la comercialización de la carne en el batallón del Ejército de Bucaramanga. “el 21 de agosto del año 2020 el señor Enrique Cadena Rojas le vendió a un proveedor de carnes del batallón de esta ciudad la cantidad de 300 kilos de carne molida, 350 kilos de carne porcionada, la cual era carne de equino. El día 1 de septiembre del año 2020, igualmente vendió 300 kilos de carne a la cárcel Modelo de Bucaramanga, carne que también iba porcionada”.

A los capturados se les imputaron cargos por concierto para delinquir, daño a los recursos naturales agravado y corrupción de alimentos. Los cargos fueron aceptados por los procesados, sin embargo la juez de control de garantías les impuso casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial.

En los últimos 10 meses, la #Fiscalía y las autoridades locales han realizado, por lo menos, 7 procedimientos contra estas personas en Bucaramanga y el área metropolitana. En las diligencias se han hallado más de 2.000 kilos de carne de caballo y de burro. pic.twitter.com/DZpq0w2xOB — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 18, 2021

Lea también: Autoridades confirmaron la captura de 12 presuntos integrantes de Primera Línea