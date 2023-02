¡Qué tristeza!: En Bucaramanga un niño con autismo murió al morder cables de electricidad

in

Lamentablemente en San Gerardo, Bucaramanga un joven de 14 años que sufría autismo murió en un accidente casero.

La manera en la que murió este adolescente mantiene conmocionado a los habitantes del barrio del sur de Bucaramanga, esto, porque piensan que si el menor hubiera tenido la atención médica prudente, este accidente hubiera sido evitado.

Según la información suministrada por la madre del niño, murió, luego de morder una extensión conectada a la corriente.

En su testimonio manifestó que su hijo había estado con episodios frecuentes donde gritaba, se propinaba golpes y demás, debido a la falta de medicamentos, y de hecho ese mismo día del accidente, tiempo antes había pasado una crisis.

Ella explicó que su hijo se encontraba en su cuarto y que cuando entró al lugar, vio el cuerpo de su hijo tendido en el suelo, especificando que tenía en su boca este cable de corriente.

“Lo vimos sin movimiento, la verdad no escuchamos ni vimos el momento de la descarga. Era un muchacho autista y fue trágica su muerte sin que pudiéramos hacer algo para salvarlo”, señaló un tío del menor en una entrevista.

De inmediato lo levantó y junto a su tío lo montaron en un taxi para llevarlo a un centro médico, pero lamentablemente fue muy tarde.

Al llegar al hospital el menor no tenía signos vitales y según el reporte de la clínica se confirmó que fue una muerte accidental por descarga eléctrica al morder el cable. “El personal médico reportó que ingresó sin signos vitales. Se llamó a la Sijin para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a Medicina Legal”

¿Por qué el niño no estaba tomando sus medicamentos?

La mamá del menor aseguró a la Policía que su hijo era autista y que el padre no pudo continuar pagando la afiliación a salud. Por esto, durante los últimos tres meses no pudo tomarlos, porque estos son muy costosos y por falta de dinero no podrían comprarlos.

“La noche del accidente presentó una grave crisis, gritaba y se autolesionaba. Se propinaba golpes y fuertes mordeduras en su propio cuerpo, después se encerró en el cuarto y ocurrió la tragedia”, fue lo que relató la madre a las autoridades.

Pero, no siendo suficiente con esta trágica muerta, su desespero se aumentó, luego porque no tenían como cubrir los gastos para el sepelio.

Sin embargo, por fortuna, la comunidad apiadó y junto a varias campañas lograron poder juntar dinero para pagarle a una funeraria.

