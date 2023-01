[VIDEO] En Bucaramanga, por un abrazo, hombre golpeó a una niña de 7 años

En redes sociales circula un video que tiene indignados a los habitantes de Bucaramanga, donde se ve, gracias a unas cámaras de seguridad, el maltrato que recibió una menor de edad por parte de un hombre.

Una menor de 7 años de edad que sufre de trastorno de hiperactividad y epilepsia, buscaba insistentemente un abrazo de un hombre, que al parecer sería la pareja de su madre, pero este, muestra un duro rechazo hacia la niña.

Ante la insistencia de la niña en buscar afecto, este hombre reacciona empujándola hasta dejarla en el suelo, acción que causó rechazó en solo una persona que se encontraba cerca, quien tuvo compasión de la nena, y se acercó para pararla del suelo mientras lloraba, porque mientras esto sucedía, un par de personas más pasaron y no hicieron nada al respecto.

Este hecho, se dio en la ciudad de Bucaramanga en un mercado popular, llamado Las Pulgas, al que las autoridades llegaron rápidamente logrando identificar a las personas involucradas en este caso de maltrato infantil.

En el lugar, lograron hablar con la madre de la niña, quien fue la que contó los síndromes que padece su niña y afirmó supuestamente haberle reclamado al hombre por el trato con su hija

“Él lo que dice es que lo hizo porque no quería que nadie malinterpretara las cosas, pero él no tenía derecho para haberla tirado así. Yo le dije si tú me le partes la cadera, un brazo, la columna, me le das un mal golpe en la cabeza, imagínate”, contó a medios la madre de la niña.

Sin embargo las personas del mercado y en redes sociales no quedaron para nada contentos con esta respuesta, pues quedan preocupados por la situación de la niña, teniendo en cuenta que si recibió este trato en público, no quieren ni pensar qué pasa cuando están en casa.

