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    Bryhan Farley desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 28 de septiembre en el barrio San Javier

    Publicado por: Juan Manuel

    BRYHAN FARLEY GARCIA BUITRAGO
    Bryhan Farley desapareció en Medellín

    Resumen: Bryhan Farley Garcia Buitrago, de 35 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 28 de septiembre de 2026 en el barrio San Javier, Medellín, Antioquia.

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    Bryhan Farley Garcia Buitrago, de 35 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 28 de septiembre de 2026 en el barrio San Javier, Medellín, Antioquia.

    Al momento de su desaparición vestía una camisa azul, sudadera negra y tenis azules con naranja. Estas prendas constituyen características importantes para facilitar su identificación y búsqueda.

    Como señales particulares, Bryhan presenta una cicatriz en el costado derecho de la cabeza y otra cicatriz en la mano izquierda. Estos rasgos físicos pueden ser útiles para su reconocimiento.

    1 BOLETIN BRYHAN FARLEY GARCIA BUITRAGO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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