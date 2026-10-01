Bryhan Farley desapareció en Medellín

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Resumen: Bryhan Farley Garcia Buitrago, de 35 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 28 de septiembre de 2026 en el barrio San Javier, Medellín, Antioquia .

Bryhan Farley Garcia Buitrago, de 35 años, es un hombre de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 28 de septiembre de 2026 en el barrio San Javier, Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición vestía una camisa azul, sudadera negra y tenis azules con naranja. Estas prendas constituyen características importantes para facilitar su identificación y búsqueda.

Como señales particulares, Bryhan presenta una cicatriz en el costado derecho de la cabeza y otra cicatriz en la mano izquierda. Estos rasgos físicos pueden ser útiles para su reconocimiento.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes