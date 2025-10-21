Brutal riña en La Estrella deja un hombre en cirugía y dos primos capturados

Resumen: La víctima, de 36 años, fue trasladada de emergencia con heridas críticas, pues cuentan testigos que se le veía una notoria mancha de sangre en la camisa

Minuto30.com .- Una violenta riña registrada la noche del lunes 20 de octubre tuvo lugar en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. El altercado, ocurrido en inmediaciones de la cancha del barrio La Inmaculada 2, terminó con un hombre gravemente herido y trasladado de urgencia a Medellín.

El enfrentamiento habría involucrado a dos primos y una tercera persona, según el reporte de testigos; los primos se habrían trenzado en una pelea con el otro hombre, dejando un rastro de violencia en el lugar.

La víctima, de 36 años, fue trasladada de emergencia con heridas críticas, pues cuentan testigos que se le veía una notoria mancha de sangre en la camisa. Inicialmente fue llevado al hospital local de La Estrella, pero dada la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido de inmediato a un centro hospitalario de alta complejidad en Medellín.

Su estado de salud es reservado y crítico. Al llegar al hospital en Medellín, el hombre fue ingresado de inmediato a cirugía. La gravedad de las heridas se debe a que presentaría lesiones en el colon y el intestino, situación que pone en inminente riesgo su vida.

Se conoció además que los primos, que también presentan lesiones, fueron capturados.

