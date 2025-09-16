Brutal asesinato en Villatina: «asadura» fue baleado, secuestrado, rematado y aventado de un carro

Resumen: El joven, que presentaba cuatro heridas de bala en la cara, una mas en la cabeza y otra en el antebrazo izquierdo, fue auxiliado y llevado de inmediato a una clínica del oriente de Medellín

Minuto30.com .- Un violento homicidio sacudió al barrio Villatina en la madrugada de este martes 16 de julio. Julián G. M., un joven de 25 presuntamente años conocido en el sector con el alias de ‘Asadura’, fue asesinado con arma de fuego tras ser secuestrado por sicarios. El brutal ataque, que dejó a la víctima con múltiples heridas, ha generado conmoción en la comunidad.

El crimen se registró alrededor de las 12:55 a.m. en la carrera 10 con calle 54. Según el relato de testigos, la víctima se encontraba reunida con varios amigos en la calle; en ese momento, varios sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo sedan, descendieron del mismo y, tras apuntarles a todos, le dispararon a Julián G. M. y se lo llevaron a la fuerza.

La víctima fue hallada con vida minutos más tarde, a varias cuadras de donde habría sido secuestrado. Los agresores, que lo bajaron del vehículo y le dispararon nuevamente, lo dejaron tendido en la calle 52 con carrera 17.

El joven, que presentaba varias heridas de bala así: cuatro en la cara, una mas en la cabeza y otra en el antebrazo izquierdo, fue auxiliado y llevado de inmediato a una clínica del oriente de Medellín. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, llegó sin signos vitales.

Las autoridades se encuentran investigando los móviles del crimen. Sin embargo, hay una línea de investigación que apunta a una pelea que Julián G. M. y un amigo habrían tenido hace ocho días en una discoteca de Ayacucho, con otro joven.

Versiones extraoficiales aseguran que el vehículo en el que se movilizaban los sicarios habría sido hallado lavado y abandonado en un parqueadero del centro de Medellín, lo que dificulta la recolección de evidencias.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los sicarios que participaron en el brutal asesinato de Julián G. M.

