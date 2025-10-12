Resumen: Según las primeras investigaciones, tanto la víctima como el lesionado eran presuntos expendedores de estupefacientes en una "plaza móvil". Ambos tenían una deuda de dinero con el administrador del lugar.

¡Brutal asesinato en Bello! A «mamita» lo apuñalaron 32 veces, en espalda, manos y cuello

Minuto30.com .- Una escena de extrema violencia se registró en el barrio Santa Ana, sector de Cabañas, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, la noche del 11 de octubre de 2025. El suceso culminó con un hombre muerto y otro gravemente herido tras un brutal ataque con arma cortopunzante, que fue orquestado, al parecer, por una deuda de microtráfico. El presunto atacante fue capturado.

La víctima mortal, conocido con el alias de «mamita», de entre 25 y 30 años y quien vestía buzo manga larga color negro, jean oscuro y tenis negros con franjas blancas, fue hallado en una zona verde con 32 heridas de arma blanca, incluyendo 26 en la espalda y una en el cuello que, presuntamente, lo degolló.

El lesionado, identificado como M.A.A.G., de 28 años, fue llevado de urgencia a cirugía para drenar el aire y la sangre que le había ingresado a los pulmones, en el brutal ataque.

La Venganza de la «Plaza de Vicio»

Según las primeras investigaciones, tanto la víctima como el lesionado eran presuntos expendedores de estupefacientes en una «plaza móvil». Ambos tenían una deuda de dinero con el administrador del lugar.

El ataque se originó cuando alias «El Sople» de 35 años, llegó con otro individuo en una motocicleta a un sector donde se encontraban las víctimas con otras dos personas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, tras ser llevados los dos hombres a una zona boscosa, los agresores huyeron del lugar y el lesionado salió lleno de sangre diciendo que «El Sople» los había apuñalado; de inmediato fue llevado a un centro hospitalario de la localidad.

Sus amigos regresaron por «Mamita», pero ya estaba sin vida.

¡Eso fue de una! Captura Inmediata del Atacante

Gracias a la rápida reacción policial, alias «El Sople» fue capturado poco después mientras se movilizaba en un vehículo de color gris cerca de la iglesia La Epifanía, en Bello.

El presunto atacante de dos personas fue trasladado de inmediato a la URI de la Fiscalía para su judicialización por homicidio.

El arma homicida fue encontrada y deja a disposición de las autoridades.

