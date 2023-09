Bruselas propone vetar las importaciones pesqueras de Trinidad y Tobago

Bruselas, 26 sep (EFE).- La Comisión Europea propuso este martes calificar a Trinidad y Tobago como "país no cooperante" en la lucha contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada, lo que implica que los Estados miembros de la UE deberán denegar las importaciones de productos pesqueros de este país por su incumplimiento de las normas.

En un comunicado, la Comisión explicó que la "tarjeta roja" a Trinidad y Tobago, que se aplica bajo la regulación comunitaria, se basa en la "falta de avances para subsanar las graves deficiencias" sobre las que ya se había alertado al país caribeño en una notificación en abril de 2016.

En particular, Trinidad y Tobago no ha revisado su marco jurídico para garantizar el "seguimiento, control y la vigilancia" de la pesca ilegal, no regulada y no reportada, ni ha tomado las medidas correctivas necesarias para evitar las actividades ilegales relacionadas con la pesca.

Tampoco ha conseguido regular las actividades de la flota pesquera nacional dentro y fuera de las aguas bajo jurisdicción nacional ni las actividades de los buques pesqueros de terceros países en sus puertos nacionales.

El Ejecutivo comunitario, asimismo, señala "otras deficiencias persistentes", como la falta de un control adecuado sobre la flota pesquera nacional y sobre las flotas extranjeras que hacen escala en puerto en el país.

Según Bruselas, la pesca ilegal, no regulada y no reportada es "una de las amenazas más graves para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos" y representa "un grave peligro para el medio marino, la sostenibilidad de las poblaciones de peces y la biodiversidad marina".

La Comisión estima que la pesca ilegal tiene un valor global de entre 10 y 20.000 millones de euros al año y que anualmente se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale como mínimo al 15 % de las capturas mundiales.

