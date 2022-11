FOTOS. Tras supuesta brujería a Nicky Jam, internautas preguntan si es la misma ‘hada’ de Pipe Bueno y Anuel

En redes sociales ha sido tendencia el video en el que sale la expareja del reguetonero Nicky Jam pidiéndole consejos a una mujer para que él vuelva con ella, luego que viralizaran la supuesta brujería que le habría hecho Aleska Génesis al artista, internautas preguntan si a Pipe Bueno y Anuel también los habrían encomendado a una ‘hada’.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca solamente para ella. Que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellano», dice la mujer que le habría ‘ayudado’ a la ex de Nicky.

Ante la polémica, internautas han comparado el encantamiento de Pipe Bueno y Anuel, quienes han estado con mujeres que han llamado la atención.

Las nuevas parejas de Pipe Bueno y Anuel ¿Hicieron brujería?

Luisa Fernanda W inició su relación luego de haber muerto Legarda, en medio de un fleteo en la ciudad de Medellín. La influencer fue muy criticada luego de dar a conocer su relación con Pipe Bueno, a quienes le han preguntado por qué anda tan flaco y acabado.

Yailín La más viral se hizo novia de Anuel poco después de él haber terminado con la cantante paisa conocida como Karol G. Meses después publicaron fotos de su matrimonio por lo civil.

Ambos famosos han tenido un cambio ‘extremo’ tras empezar sus nuevas vidas, internautas han insinuado que a Pipe Bueno y Anuel también les habrían hecho brujería.

