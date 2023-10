‘Ha perdido la alegría de vivir’: Amigo de Bruce Willis confiesa que el actor ya no puede comunicarse

El reconocido y querido actor de Hollywood, Bruce Willis fue diagnosticado el año pasado con afasia, un desorden del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de una persona, razón por qué se retiró de las pantallas.

Y lamentablemente, con el paso de los días, su enfermedad parece ponerse peor, pues el diagnóstico sólo era un síntoma de la demencia frontotemporal que realmente padecía.

Su estado actual, donde se menciona que ya ni puede hablar, fue revelado por Glenn Gordon, su amigo y compañero de trabajo, durante una entrevista con New York Post, donde brindó detalles.

El amigo de Bruce Willi, mencionó que debido a los avances de la enfermedad, el actor no puede comunicarse.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, relató.

Con el fin de crear conciencia y ayudar a otros pacientes, la familia del famoso actor tomó la decisión de hacer pública la enfermedad que sufre, con el fin de resaltar la importancia de obtener un diagnóstico preciso.

