¡Qué tristeza! Bruce Willis ya no reconoce a su mamá y cada día se pone más agresivo

Hace unas semanas se conoció públicamente la triste noticia de que el actor Bruce Willis, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, y desde entonces, su familia ha tenido al tanto a sus fans.

Lastimosamente, su salud no ha dejado de decaer y en medio de las noticias, su familia reveló que Willis ya no reconoce a su madre y no logra mantener una conversación fluida con él debido a que tiene ataques violentos.

Sobre esto, un familiar cercano al actor, mencionó al medio Bild, que el actor ya no reconoce a su familia. Siendo su madre la más afectada de ver a su hijo en esas condiciones, quien día tras días muestra cada vez más signos de la enfermedad, al tener reacciones erráticas, lentas y violentas.

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, mencionó en el mismo comunicado que empezó a mostrar dificultades para comunicarse y producir oraciones concisas, por lo que se vio obligado a retirarse del mundo de la actuación.

Asimismo, informaron que han contratado a una especialista en esta afección para poder cuidar de Willis.

“Ella es una líder amorosa, compasiva y hábil en este espacio que navega con pura empatía. Es un regalo. Dirígete al enlace en mi biografía ya que su sitio web tiene una gran cantidad de información sobre cuidados que también podrías encontrar útil”.

