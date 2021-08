EN VIDEO: ¡Impresionante! De un tiro en la cabeza una mujer mató en plena calle a una “amiga”

En el distrito de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, se registró el impresionante homicidio de una mujer y los hechos quedaron registrados en video.

El crimen tuvo lugar hace varios días atrás, sin embargo, en las últimas horas las autoridades revelaron en redes sociales el video que registraron las cámaras de seguridad de un estacionamiento Brooklyn, donde se registró el hecho.

Luego de conocerse el video se conoció que la atacante, quien mató a la mujer sin piedad de un tiro en la cabeza, era una amiga de la víctima y su familia.

Medios internacionales detallaron que Delia Johnson de 42 años de edad, estaba con un grupo de conocidos en el velorio de un viejo amigo, a donde había acudido para mostrar sus respetos. En medio de la noche recibió una llamada y salió a atenderla.

«Ella estaba en la cuadra con nosotros, recibió una llamada telefónica, y dijo ‘Vuelvo enseguida'», recordó Shawn Johnson. “Veinte minutos después, alguien me llamó y me dijo que le dispararon”, dijo y continuó: “Le dije que estaba mintiendo. Solo hace un momento estaba parada aquí con ella», dijo uno de sus amigos para medios locales.

En el video que fue difundido por las autoridades de ese país, se puede ver el momento en el que el homicida estaciona su carro, se baja y se dirige directamente al punto en el que se encontraba la víctima hablando por celular.

Sin mencionar palabra alguna la atacante le disparó a la cabeza y la víctima cayó de inmediato al suelo. Las demás personas que se encuentran en el sitio salen corriendo a buscar refugio, mientras que la mujer le propina otro disparo y se da a la fuga.

Luego que las autoridades de Brooklyn hicieran público el video, la familia de Delia confirmaron que conocían a la mujer que le quitó la vida: «¡La conozco!» exclamó la madre, Delia Barry, en una entrevista con NY Post: “Oh Dios mío, oh Dios mío, ella solía quedarse con nosotros. Dormía en mi cama, comía mi comida».

Una de las hermanas menores de la víctima, Hadijah Pendley, sostuvo que la prófuga era»una amiga de la familia». «Vino a nuestros eventos familiares, celebraciones, días festivos; como quieras llamarlo, ella vino», agregó.

Hasta el momento, la mujer, cuyo nombre no trascendió, sigue libre y la policía se negó a comentar sobre el avance de la investigación. El motivo del crimen aún no está claro, según reportaron medios locales.

«Mi hermana no merecía eso», subrayó la hermana menor de la víctima. Por su parte, la madre sostuvo que solo quiere “saber qué pasó». «¿Por qué la mataste así?», dijo la madre entre lágrimas durante la entrevista, dirigiéndose a la asesina de su hija.

“Solo quiero saber por qué. ¿Qué podría haberte hecho que no pudieras venir a llamar a mi puerta y decírmelo? Les habría arreglado las cosas entre las dos ”, dijo y agregó:“Están lastimando familias. Tengo tanto dolor que no sé qué hacer».

Surveillance video shows a woman approaching 42-year-old Delia Johnson and shooting her in the head in a brazen attack in Brooklyn, New York. https://t.co/7SZmBQwmMU pic.twitter.com/mVJXCovP2G

— 48 Hours (@48hours) August 10, 2021