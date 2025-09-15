Con una actuación memorable, la colombiana Natalia Linares se alzó con la medalla de bronce en la prueba de salto largo femenino del Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en Tokio, Japón.

La atleta logró un salto de 6.92 metros, una marca que no solo le aseguró el tercer puesto, sino que también estableció un nuevo récord nacional y suramericano sub-23.

La competencia se desarrolló el domingo 14 de septiembre, luego de que Linares se clasificara en su primer día de participación. En la ronda inicial, la deportista superó a 17 atletas del Grupo A, avanzando a la final con una marca de 6.66 metros.

¡Sabe a gloria! Medalla de bronce para Natalia Linares en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Ya en la gran final, entre las 12 mejores del mundo, Linares mostró su calidad. Inició con un salto de 6.75 metros y, en su segundo intento, alcanzó los 6.85 metros, ubicándose en la tercera posición.

Consolidó su podio en su quinto salto, logrando los 6.92 metros que igualaron su mejor marca personal, la misma con la que ganó en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La medalla de oro fue para la estadounidense Tara Davis-Woodhall, quien se impuso con un salto de 7.13 metros, mientras que la plata quedó en manos de la alemana Malaika Miambo, con una marca de 6.99 metros.

Otros resultados para Colombia

Además de la histórica hazaña de Linares, otros atletas colombianos también compitieron en el evento.

En los 35 kilómetros marcha masculinos, César Herrera y José Montaña fueron descalificados. Carlos Sanmartín tuvo complicaciones en los 3.000 metros obstáculos, finalizando en la décima posición.

En las pruebas de velocidad, Marleth Ospino (100 metros femeninos) y Carlos Flórez (100 metros masculinos) terminaron en la séptima posición de sus respectivos heats.

Por su parte, Ronal Longa avanzó a las semifinales de los 100 metros con una marca de 10.21 segundos, pero no logró pasar a la final. Finalmente, Evelis Aguilar ocupó el puesto 49 en la general de los 400 metros.

Este lunes, la participación colombiana continúa con Arnovis Dalmero en las clasificatorias del salto largo masculino.

Más noticias de Deporte