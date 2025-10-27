La pistera nacional Stefany Lorena Cuadrado se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de keirin, en el cierre del Campeonato Mundial de Pista Élite UCI 2025, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile.

Cuadrado tuvo una destacada actuación a lo largo de toda la jornada. Inició su participación liderando el heat 1 de la primera ronda con un tiempo de 10.840, lo que le otorgó el cupo directo a cuartos de final junto a la japonesa Mina Sato.

En cuartos, la colombiana repitió el primer lugar con un registro de 10.885, asegurando su paso a las semifinales.

Las exigentes semifinales la enfrentaron a corredoras de alto nivel, incluyendo a la campeona olímpica de París 2024, Ellesse Andrews (Nueva Zelanda).

A pesar de la fuerte competencia, Cuadrado nuevamente se impuso, logrando el primer puesto con una marca de 11.056 y clasificando a la final.

¡Bronce mundial para Colombia! Stefany Cuadrado brilla en el keirin del Mundial de Pista

En la instancia definitiva, la deportista nacional protagonizó una gran remontada en las últimas vueltas para conseguir el tercer lugar.

La campeona mundial fue Mina Sato, con un tiempo de 10.274, seguida por la británica Emma Finucane, a +0.049. Stefany Cuadrado se ubicó a +0.341 de la asiática.

Tras su logro, Stefany Cuadrado expresó a Revista Mundo Ciclístico: “Tiene un significado muy lindo, porque muestra que se vienen haciendo muy bien las cosas”.

Adicionalmente agregó que “quiere decir que tenemos el nivel y las capacidades para pelear los grandes títulos. Gracias a Dios que me da el privilegio de poder decir: primer año élite, primer mundial élite y ya llevarme una medalla a casa”.

Además de su medalla, la colombiana tuvo otra actuación memorable en el campeonato al ubicarse en el quinto puesto en la final del kilómetro contrarreloj, donde también se adjudicó el récord panamericano con un tiempo de 1:04.946.

