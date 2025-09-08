Un bronce que sabe a oro: Héctor Páez hace vibrar a Colombia en el Mundial de Suiza

Resumen: En el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo en Val d’Anniviers, Suiza, el ciclista colombiano Héctor Páez se destacó al ganar la medalla de bronce en la exigente categoría de maratón cross-country. Con un tiempo de 6 horas, 5 minutos y 27 segundos en un recorrido de 125 kilómetros, Páez se ubicó en el podio detrás del estadounidense Keegan Swenson (oro) y el italiano Samuele Porro (plata). Otros ciclistas colombianos también obtuvieron resultados notables: Diego Arias finalizó en la posición 13 en la categoría masculina, mientras que Mónica Calderón y Valentina Roa lograron los puestos 20 y 16, respectivamente, en las categorías femeninas. Gracias a este bronce, Colombia se posicionó en el puesto 14 del medallero general del campeonato.
Héctor Páez ha logrado una destacada actuación para Colombia al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo que se lleva a cabo en Suiza.
Con un tiempo de seis horas, cinco minutos y 27 segundos, Páez se adjudicó el tercer lugar en el exigente maratón cross-country.
La competencia, celebrada este sábado en Val d’Anniviers, presentó un recorrido de 125 kilómetros en el que participaron más de 100 atletas.
El podio lo completaron el estadounidense Keegan Swenson (oro) con un tiempo de 6:01:44, y el italiano Samuele Porro (plata) con 6:02:10.
Otro colombiano, Diego Arias, también compitió y finalizó en la posición 13 con un registro de 6:13:03.
En la categoría femenina, Mónica Calderón representó a Colombia y ocupó el puesto 20, mientras que la estadounidense Kate Courtney se llevó el oro.
Además del maratón, los ciclistas colombianos tuvieron presencia en las finales de downhill. En la categoría junior, Juan José Jaramillo finalizó en la posición 15.
En la élite femenina, Valentina Roa logró un meritorio puesto 16. La final masculina, por su parte, no contó con la participación de Sebastián Holguín, quien sufrió una lesión en el tobillo.
Con esta medalla de bronce, Colombia se ubica en el puesto 14 de la tabla general del campeonato, una posición que demuestra el nivel de los ciclistas del país.
El equipo colombiano ahora se prepara para las pruebas de cross-country olímpico, que se disputarán en Crans-Montana del 10 al 14 de septiembre.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.