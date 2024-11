Britney Spears tendrá película autobiográfica

Siguiendo la senda de Queen y Elton John está confirmado el desarrollo de una película que contará la vida de Britney Spears.

La revista People USA reveló que la «Princesita del Pop« contará con una película al estilo de «Bohemian Rhapsody» y «Rocketman» producciones que mostraron la vida de ascenso y caída de dos leyendas musicales. Todas las estrellas de la música tienen secretos, Britney Spears reveló en «The Woman in Me» detalles inéditos que se convirtieron en revelaciones para hacer su película.

Este 1 de agosto, Universal Pictures anunció que ha adquirido los derechos de las memorias más vendidas de Spears en 2023, The Woman in Me , y el director de Wicked «Memorias de una Bruja» , Jon M. Chu, dirigirá el proyecto, con Marc Platt como productor. Complacida con la noticia, la propia Britney escribió en sus redes sociales:»Estoy emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarccPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos».

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned

— Britney Spears (@britneyspears) August 1, 2024