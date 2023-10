Britney Spears revela aborto en su libro y detalles sin reserva donde cada historia muestra su real vida en un mundo de «sonrisas».

Con la premisa de no dar entrevistas sino invitar a que lean su libro, Britney Spears inicio este 17 de octubre, la venta de «The Woman In Me«. Esto ha generado un impacto mediático pues está en simultánea con el de la esposa de Will Smith. La revelación que abrió la atención fue la de «un aborto que afrontó cuando era pareja de Justin Timberlake; según ella no estaba preparado para ser padre». El hecho sucedió a los 19 años, lo que genera más morbo por leer este libro. Por el momento no hay comentarios o demandas por contar intimidades. “Sentía que vivía al borde de un precipicio” dice en otras páginas e incluso, reflexiona sobre lo que su padre le hizo y cómo descubrió engaños. «El momento de la tutela» para liberarse fue decisivo». Porque él y abogados tenían control sobre su cuerpo. Regresando al «embarazo«, se lee claramente que: “Justin decididamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”. Aunque dijo que no daría entrevistas para que la gente comprara el libro, People, tuvo la primicia de los primeros secretos escritos en estas páginas.

BRITNEY SPEARS ENTREGA LA LLAVE SECRETA

El Dato: Con la fotografía en instagram «una llave» dentro de su garganta ella se libera. El mensaje es claro «ha estado tan ocupada últimamente y hay tantas cosas difíciles de leer en las noticias sobre su libro. En los próximos días será la comidilla de los chimses, programas de cotilleo y portales de entretenimiento.

