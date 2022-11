“No hay cura excepto Dios”: Britney Spears confesó que padece una enfermedad del cerebro

Britney Spears compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se encuentra bailando y aparentemente pareciera estar de maravilla.

Sin embargo, escribió en la descripción de este el drama que vive hace unos años debido a una enfermedad cerebral que está afectando sus nervios y dificulta en ocasiones el movimiento de partes de su cuerpo.

“Hay un daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo. No hay cura excepto Dios, supongo… El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro, tu cerebro literalmente se cierra abajo… El daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan. Me despierto como 3 veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas. Los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se disparan hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien, mi cabeza me pica y da miedo, los últimos 3 años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado de inconsciencia… No podía enfrentarlo. Era como si fuera demasiado aterrador estar aquí” Contó Britney a sus seguidores

Adicional a esto, la cantante dio un tanto de tranquilidad al mostrarles que afortunadamente bailar hace un milagro en ella, pues mientras realiza esta actividad su cuerpo no siente dolor y fluye con normalidad.

También agregó que hace unas semanas encontraron un medicamento que ayuda a controlar estos síntomas y todo va marchando de maravilla.

