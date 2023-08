Britney Spears «no es una Princesita» revelaciones de una separación

La separación de Britney Spears tiene a los medios norteamericanos descubriendo historias de lado y lado.

El divorcio de la «Princesita del Pop» Britney Spears está en boca de todos por que se ha filtrado parte de la demanda que su esposo Sam Asghari, la cual afirma que ella le pegaba cuando entraba en cólera y en las noches, llegó a darle puñetazos hasta dejarle un ojo morado, según un medio:“Sam dice que estaba durmiendo en su cama cuando Britney perdió los estribos y comenzó a golpearlo. Sam no devolvió el golpe, pero se quedó atónito cuando su esposa lo golpeó”. «Nadie sabe lo de nadie» y en juegos de alcoba todo es posible afirman medios en USA. Asghari a quien también atacan por pedir dinero en la separación de acuerdo a los documentos firmados, revela que tiene datos aún más sorprendentes de Britney por lo que se dice que ahí radica toda esta disputa de la pareja dinero y que él ya no pudo aguantar el descontrol de personalidad que se ve en las redes sociales de la cantante. A puertas de salir el libro de la cantante, ya nadie sabe que creer pues esto servirá a la promoción de «The Woman On Me» y ha llegado a los titulares de portales, noticieros y programas del corazón después de 14 meses de relación.

TMZ ABORDA EL TEMA DE LOS PUÑOS DE SPEARS A SU ESPOSO

