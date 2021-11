Britney Spears envía un mensaje al movimiento que le salvó la vida

Britney Spears aseguró que el movimiento #FreeBritney le salvó la vida, después de que su tutela llegara finalmente a su fin.

«El movimiento #FreeBritney… ustedes son lo máximo (…) Honestamente, mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo, y no fui capaz de hablar o decir nada… Sinceramente, creo que me han salvado la vida, en cierto modo. Al cien por cien», detalló en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que «podría hacer una pista de mis pensamientos sobre el gramo antes de ir y poner las cosas en claro».

«He estado en la tutela durante 13 años. Eso es mucho tiempo para estar en una situación en la que no quieres estar», dijo Spears en su último video de Instagram.

«Quiero decir, quién sabe … sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche … pero honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron…», escribió en la última publicación de dicha red social.

Britney Spears envía un mensaje al movimiento #FreeBritney