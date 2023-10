Britney Spears la más leída en Estados Unidos y el mundo rompiendo records por ventas anticipadas además de publicidad de celebridades.

Lo que parecía sería un libro más de una celebridad y sus secretos se ha convertido en un hype de ventas. Britney Spears ha vendido 400.000 copias de «The Woman In Me» su autobiografía autorizada. Cuya promoción ha sido sencillamente brillante en cuanto a impacto mediático y más porque «no necesito ir a dar entrevistas en televisión». Solo una firma y presentación corta (en la que recordemos se cruzo con Maluma y J Balvin en Nueva York). Con $12.8 millones de recaudo de libros vendidos en Estados Unidos y el mundo, se posiciona como el Best Seller No.1.

BRITNEY HACE PROMOCIÓN DE ELLA MISMA CON SUS «BAILES» Y FOTOS

El Dato: Expertos y analistas, afirman que sus fotos e historias en instagram se suman a su promoción como «el caso de los cuchillos de Shakira» o fotos desnuda. Además de revelar un aborto que vivió de su ex novio Justin Timberlake. Lo que eneró el morbo para leer el libro. Incluyendo las anécdotas con 10 celebridades de la talla de Madonna, Elton John y Colin Farrell entre otros. Se estima que venderá un millón de copias.

