La estrella del pop Britney Spears habló ante un juez a cargo de su caso de custodia en una Corte. «Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir», testificó Spears.

La artista dijo estar traumada durante los últimos 13 años de su vida, Britney quiere volver a tener las riendas de su vida, por lo que compareció el pasado miércoles ante una juez para solicitar poner fin a su tutela, al parecer se cansó de que su padre ejerce sobre ella.

“Sólo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”, anunció la artista. Y es que la Corte le dio a su padre, Jamie Spears, control sobre su patrimonio, de unos US$60 millones, y otros aspectos de su vida.

En medio de su fuerte relato, la artista aseguró que no se siente feliz estar viviendo bajo el poder de su padre. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, detalló Britney Spears.