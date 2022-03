Britney Spears cerró inesperadamente su cuenta de Instagram

Una vez más el nombre de Britney Spears vuelve a ser tendencia, luego de que se diera a conocer que la red social donde la cantante podía sentirse más cercana a su público y considerada su vía de escape desapareciera de manera inesperada.

En muchas ocasiones, la intérprete de ‘Womanizer’ había estado compartiendo diferentes publicaciones donde retaba las políticas de la red social, sin embargo, nunca se había tenido un indicio de que la cuenta le fuera suspendida.

Por esta razón, muchos han especulado a que se trata por su última publicación, donde la cantante presumía de su visita a Las Vegas, donde señaló que estaría como turista y no como celebridad, donde además dejó ver una reflexión.

Britney Spears cerró su cuenta de Instagram.

En este mensaje, Britney señaló que cambió mucho su perspectiva de ver una ciudad para disfrutar y relajarse que por cuestiones de trabajo.

Dentro de este mismo mensaje, la cantante aprovechó para mandar un contundente mensaje a sus familiares y a todas las personas que se aprovecharon de ella, donde pidió que no fuera amada, sino temida.

«Lo único que sabía cuando solía viajar a Las Vegas era que me esperaba un largo meet and greet con 40 personas todas las noches, quienes tomaban las peores fotos de mí y, luego, dos horas de show. Digamos que mi actual visita a la ciudad me ha dado toda una nueva perspectiva de qué se siente vivir! Ser capaz de disfrutar de un spa fue asombroso. Pero saben qué, nunca sientan pena por mí como expresó mi masajista… ‘La gente te ama’… EMM?? EMM?? yo no quiero ser amada… quiero ser temida! El ser amada y ser amable hace que se aprovechen de mí… así que tomen su pena y váyanse».

Hasta el momento, la cantante no ha emitido ningún comentario sobre su reciente salida de Instagram.

