Se apagaron las luces en el Movistar Arena. A las 9:10 p.m del 11 de mayo se vio en las pantallas un viaje estelar en el que primero hay un acercamiento a la luna y luego al sol. Al culminar, Alicia Keys, artista que vino por primera vez a Colombia, estaba parada en la tarima con un enterizo de lentejuelas y un gabán rosado. Dio inicio a un show que no pareciera ser de este mundo. «Nat King Cole” fue la canción de apertura, una composición que lleva el nombre de uno de los mejores cantantes de jazz y pianistas de la época del Swing. No es para menos, la artista neoyorquina ha marcado la diferencia por mezclar su formación en música clásica y la cultura de las calles de ‘la gran manzana’.

El concierto que dio Alicia Augello Cook es uno de las ocho presentaciones que dará en Latinoamérica. Ya ha pasado por Brasil, Argentina, Chile y Colombia, solo queda en su lista México para completar la gira. “Familia latina, esto por fin está pasando. He soñado con esto y ustedes me han estado preguntando, así que teníamos que hacer que pasara. No puedo esperar a vernos y perdernos a nosotros mismos en la música”, dijo a través de Instagram al hacer públicas las fechas de los respectivos espectáculos.

Solo necesitó de batería, guitarra, corista y tecladista para hacer vibrar a las 14.000 personas que estaban atentas y que ingresaron al lugar de eventos desde las 5 de la tarde para cantar éxitos como: “Girl on fire”, “Empire State of Mind”, “I’m Ready”, entre otros. La cantante que ha brillado en la escena del pop, soul y R & B desde comienzos de los 2000, ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y ha ganado más de una decena de premios Grammy, también es recordada por el empeño que le pone a cada función. En esta ocasión, a lo largo del concierto ocurrieron sorpresas que provocaron olas de aplausos y que sacaron más de una lágrima.

En primer lugar, pasó del clásico “Hola Bogotá, ¿cómo están?”, qué dicen los artistas internacionales de habla inglesa en sus espectáculos, a incluir las producciones escritas con español. Por ejemplo, en “Looking for paradise”, una pieza hecha en colaboración con Alejandro Sanz, se pudo escuchar a la cantante interpretar en una de las lenguas maternas de Colombia; lo mismo con la adaptación que hizo de Calma, la composición de Pedro Capó y Farruko.

Al terminar su décima canción, la estadounidense abandonó el escenario y dejó a su banda como protagonista. Empezaron a tocar un jazz que después se transformó en “Like it”, melodía tropical en la que participan Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Cerraron su intermedio con el ritmo de Mi gente, un reguetón que se viralizó en el 2017 por hablar de inclusión.

Mientras que la atención del público estaba en la tarima frontal, la cantante cruzó todo el establecimiento para subirse a un pequeño escenario que se ubicaba en la parte posterior. En este espacio había varios teclados y consolas con las que se hicieron unas dinámicas entretenidas para los espectadores.

“Les voy a mostrar dos versiones de una canción y escogen si gana la acústica o la que incluye pista”, explicó la artista. Con este juego, que pretendía esclarecer para Keys qué era lo que más gustaba según los aplausos de la gente, se escuchó “Skydive”, “Only You”, “Unbreakable” y más.

Al terminar la interacción, preguntó: “¿deberíamos cantar una canción realmente neoyorquina?”. La multitud empezó a gritar, pues era evidente que a continuación sonaría la emblemática composición lanzada en el 2009. Pero, antes de comenzar con “Empire State of Mind”, la mujer de 42 años pidió sacar linternas para alumbrar toda la arena. “Esto es sobre amor, energía, magia”, agregó.

Todos al unísono gritaron la letra de la icónica canción que homenajea a Nueva York por ser una ciudad inspiradora y perfecta para hacer los sueños realidad. En medio del rap de Jay-Z, quien también interpreta la pieza, Keys se bajó de la estructura y atravesó la platea en la que estaba el público.

Los fanáticos corrieron hacia el pasillo por donde ella iba a pasar cantando para lograr, por lo menos, alcanzar su mano. Al llegar de nuevo a la tarima principal la melodía llegó a su fin, pero empezaron otras piezas que marcaron la carrera profesional de la cantautora. Por ejemplo: “Fallin’”, “Superwoman”, “In Common”, entre otras.

Al cumplirse cerca de la hora y 40 minutos de presentación, sonó la pista de “Me curo del Cora”. Karol G, autora de la tonada, apareció para ponerle letra a la pista que sonaba junto a los gritos de emoción del público.

Keys bailó al lado de su invitada y gozó su intervención. Cuando sonó el ritmo de “No One” –la canción que lanzó al estrellato a la estadounidense– ambas se acercaron al piano, instrumento que no puede faltar en las presentaciones que tiene la exponente de soul, para cantar.

Los primeros versos se escucharon en inglés y vinieron de la voz mezzosoprano de Alicia Keys. La cantante de urbano, tradujo la lírica y transformó la composición agregando español a ciertas partes. Cerraron con un abrazo y Karol G con la voz entrecortada dijo, en señal de agradecimiento: “Colombia te ama demasiado”.

El espectáculo terminó con una versión en ‘spanglish’ de “If I Ain’t Got You”, una canción que une el R & B con el Jazz y que es muy reconocida por su público. Pidió aplausos para quienes integran su banda y se va con la promesa de volver en algún momento a Colombia. “Puede que sea mi primera vez en Colombia, pero no será la última”, aclaró.

A las 8 p.m en punto salió Goyo cuando aún faltaba cerca de la mitad de asistentes de la platea y cuando las gradas se veían un poco despobladas. La artista, que ganó el galardón de Billboard por ser agente de cambio, fue la responsable de animar al público con 11 canciones que logró tocar, junto a su banda y bailarines, en media hora.

“Hasta el techo”, “Na na na”, “Somos pacifico”, son algunos de los éxitos que cantó la ex integrante de Chocquibtown. Además, incluyó un par de canciones que son un homenaje a quienes la inspiraron en algún momento, estas fueron: “Pa´ Que Retozen”, en honor a Tego Calderón y “Antología” por el modelo a seguir que representó Shakira.

Al culminar su espectáculo, la música que quedó en el ambiente, por decisión de los djs encargados, fueron cumbia, salsa, música tropical, entre otros géneros tradicionales del país. Así, “Cumbia Salvaje” de El combo de los estudiantes, “Cumbia Bacana” de Fruko y sus tesos; y “Curura”, de Toto la momposina, sonaron antes de que la artista –que ha ganado 16 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards– pisara el escenario.

