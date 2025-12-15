La Pista Mundialista de Guarne fue testigo de un rotundo éxito para el patinaje de velocidad antioqueño, donde los clubes locales se lucieron en el Grand Prix de Velocidad categoría mayores.

El evento, que congregó a más de 530 deportistas de 139 clubes a nivel nacional, culminó con una destacada actuación de los 29 patinadores adscritos a la Liga de Patinaje de Antioquia, quienes reafirmaron la regularidad y el talento de la nueva generación sobre ruedas a lo largo del año.

La cosecha paisa fue espectacular, dejando un total de 29 preseas en el medallero. La distribución fue la siguiente: 11 medallas de oro, 5 de plata y 13 de bronce.

Este logro fue posible gracias al esfuerzo de atletas provenientes de clubes como José María Córdoba de Rionegro (JMC), Talentos de Antioquia, Team Fénix, PAEN Envigado, Jaguar de Guarne y Talentos Carmelitanos, demostrando la amplitud y solidez del desarrollo deportivo en la región.

Dos clubes paisas sobresalieron en la clasificación general. El club José María Córdoba de Rionegro se alzó con el tercer lugar general por clubes y se coronó campeón en la categoría prejuvenil varones.

Por su parte, el Team Fénix demostró su poderío al llevarse el título en la categoría juvenil damas. Entre las actuaciones individuales más brillantes, destacan los tres oros de Yoselyn Rojo (Team Fénix) y los tres oros de Jerónimo Giraldo (JMC Rionegro), así como los dos oros de Emanuel Ramos (Talentos de Antioquia).

¡Brillante cierre! Clubes Paisas dominan el Grand Prix de Velocidad en Guarne

El listado de medallistas antioqueños es extenso y lleno de logros. Además de los múltiples campeones, resaltan los medallistas de plata como Susana Zapata (JMC Rionegro) con dos preseas plateadas, y Emmily Gutiérrez (Talentos de Antioquia).

Los 13 bronces se distribuyeron entre varios clubes, con patinadores como Salomé Salinas (JMC Rionegro) y Jerónimo Sánchez (Jaguar de Guarne) aportando valiosos puntos a sus equipos y consolidando la base de atletas con proyección nacional.

Este Grand Prix de velocidad no solo sirvió como un gran escenario para la exhibición del talento paisa, sino que también marcó el cierre de los eventos nacionales de patinaje de 2025.

Un año en el que Antioquia fue anfitriona de la mayoría de las competencias, incluyendo el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones, consolidándose una vez más como la capital del patinaje en Colombia.

Más noticias de Deporte