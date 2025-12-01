Brena se perdió en las Cuchillas de Rionegro: Su familia la busca

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para localizar a “Brena”, una perrita de raza criolla de color negro que se extravió en la Vereda Las Cuchillas de Rionegro, Antioquia. Brena fue vista por última vez la tarde de este domingo 30 de noviembre de 2025.

    La perrita es de tamaño mediano, con el hocico canoso y las orejitas caídas. Sus dueños indican que es un animal noble y cariñoso, pero extremadamente asustadizo, y presumen que huyó debido al ruido de la pólvora.

    Su familia está angustiada y pide a la comunidad que, si la han visto o tienen información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato al WhatsApp: 3135978446.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


