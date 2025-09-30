Brayan Stiwar De Diego Mosquera desapareció en Antioquia

Resumen: Brayan Stiwar De Diego Mosquera, de 24 años, fue reportado como desaparecido el 20 de septiembre de 2025. Su desaparición ocurrió mientras se desplazaba por la ruta entre El Bagre, Caucasia y Medellín , en el departamento de Antioquia.

Brayan Stiwar De Diego Mosquera, de 24 años, fue reportado como desaparecido el 20 de septiembre de 2025. Su desaparición ocurrió mientras se desplazaba por la ruta entre El Bagre, Caucasia y Medellín, en el departamento de Antioquia.

Entre sus señas particulares se destaca una cicatriz quirúrgica en el brazo derecho y un lunar grande ubicado en la parte baja de la espalda.

En cuanto a sus características físicas, Brayan tiene una contextura mediana y piel de color negro. Su cabello es crespo, de color negro y rapado. Su rostro es redondo, con nariz recta, ojos medianos de color negro, boca mediana y labios gruesos.

