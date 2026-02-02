Menú Últimas noticias
    Desapareció en Medellín el 8 de agosto de 2025

    Publicado por: Juan Manuel

    Brayan Estiben Blanco desapareció en Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Brayan Estiben Blanco Varela, de 25 años, es un hombre colombiano que desapareció en Medellín el 8 de agosto de 2025. No se tiene información sobre la ropa o accesorios que llevaba consigo ese día.

    Entre sus características físicas se destacan un lunar en el lado izquierdo de la boca y una cicatriz en la parte baja de la espalda, también del lado izquierdo, que podrían ayudar a identificarlo.

    Desde su desaparición no se sabe nada sobre su paradero, y estas señales particulares son clave para quienes puedan haberlo visto o tener información sobre él.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


