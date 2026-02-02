Brayan Estiben Blanco desapareció en Medellín

Resumen: Brayan Estiben Blanco Varela, de 25 años, es un hombre colombiano que desapareció en Medellín el 8 de agosto de 2025. No se tiene información sobre la ropa o accesorios que llevaba consigo ese día.

Brayan Estiben Blanco Varela, de 25 años, es un hombre colombiano que desapareció en Medellín el 8 de agosto de 2025. No se tiene información sobre la ropa o accesorios que llevaba consigo ese día.

Entre sus características físicas se destacan un lunar en el lado izquierdo de la boca y una cicatriz en la parte baja de la espalda, también del lado izquierdo, que podrían ayudar a identificarlo.

Desde su desaparición no se sabe nada sobre su paradero, y estas señales particulares son clave para quienes puedan haberlo visto o tener información sobre él.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes