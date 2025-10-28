Colombia celebra una jornada memorable en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas en Beijing, China, con la coronación de Brayan Carreño como campeón.

Nuestro compatriota lo logró en la categoría Solo Danza Sénior. La medalla de plata obtenida por Jeshua Folleco en la categoría júnior.

Brayan Carreño se alzó con el título mundial de Solo Danza Sénior con una puntuación general de 161.22.

El patinador colombiano sentó las bases de su triunfo desde el programa de Style Dance, donde superó a 20 competidores de 12 países, ubicándose en el primer lugar con un total de 70.07.

Aunque en el programa final de Free Dance obtuvo el segundo lugar con 91.15 puntos, la ventaja acumulada fue suficiente para asegurar el oro.

El italiano Gherardo Altieri Degrassi ganó el Free Dance con 92.15, pero el puntaje global de Carreño (161.22) superó por estrecho margen al europeo (161.09), quien se quedó con la plata. El podio lo completó el también italiano Raoul Allegranti (149.58).

¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico

En la categoría Solo Danza Júnior, Jeshua Folleco demostró un gran nivel para conseguir la medalla de plata con una puntuación general de 147.31.

Folleco inició con un segundo puesto en el programa de Style Dance (63.60), solo detrás del italiano Yuri Allegranti (64.70).

En la jornada de Free Dance, el colombiano estuvo a un paso de la victoria en el programa con 83.71 puntos, apenas superado por el 83.78 de Allegranti.

Estos resultados permitieron a Folleco asegurar el segundo lugar de la general. El oro fue para Yuri Allegranti (148.48) y el bronce para el español Joel Ribeiro (143.45).

Esta no es la única presea que Jeshua Folleco se lleva de Beijing; el joven patinador ya había obtenido una medalla de bronce el pasado viernes 24 de octubre en la competencia de Pareja Danza Sénior junto a María Paula Muñoz.

