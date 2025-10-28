Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico

    • ¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico

    ¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico
    Brayan Carreño es el campeón mundial de Solo Danza Sénior, y Jeshua Folleco ganó plata para Colombia en patinaje artístico en Beijing. Foto: cortesía World Skate
    Compartir:
    • ¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico

    Resumen: Colombia tuvo una jornada histórica en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas en Beijing, China, destacando con la coronación de Brayan Carreño como campeón mundial en la categoría Solo Danza Sénior, tras imponerse con un puntaje general de $161.22$ que le permitió superar por un estrecho margen al patinador italiano Gherardo Altieri Degrassi. Adicionalmente, el talento colombiano brilló en la categoría Solo Danza Júnior con la notable actuación de Jeshua Folleco, quien se llevó la medalla de plata con $147.31$ puntos, sumando esta presea a su anterior bronce en Pareja Danza Sénior.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia celebra una jornada memorable en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre ruedas en Beijing, China, con la coronación de Brayan Carreño como campeón.

    Nuestro compatriota lo logró en la categoría Solo Danza Sénior. La medalla de plata obtenida por Jeshua Folleco en la categoría júnior.

    Brayan Carreño se alzó con el título mundial de Solo Danza Sénior con una puntuación general de 161.22.

    El patinador colombiano sentó las bases de su triunfo desde el programa de Style Dance, donde superó a 20 competidores de 12 países, ubicándose en el primer lugar con un total de 70.07.

    Aunque en el programa final de Free Dance obtuvo el segundo lugar con 91.15 puntos, la ventaja acumulada fue suficiente para asegurar el oro.

    El italiano Gherardo Altieri Degrassi ganó el Free Dance con 92.15, pero el puntaje global de Carreño (161.22) superó por estrecho margen al europeo (161.09), quien se quedó con la plata. El podio lo completó el también italiano Raoul Allegranti (149.58).

    ¡Muy teso! Brayan Carreño, campeón Mundial de Patinaje Artístico

    En la categoría Solo Danza Júnior, Jeshua Folleco demostró un gran nivel para conseguir la medalla de plata con una puntuación general de 147.31.

    Folleco inició con un segundo puesto en el programa de Style Dance (63.60), solo detrás del italiano Yuri Allegranti (64.70).

    En la jornada de Free Dance, el colombiano estuvo a un paso de la victoria en el programa con 83.71 puntos, apenas superado por el 83.78 de Allegranti.

    Estos resultados permitieron a Folleco asegurar el segundo lugar de la general. El oro fue para Yuri Allegranti (148.48) y el bronce para el español Joel Ribeiro (143.45).

    Esta no es la única presea que Jeshua Folleco se lleva de Beijing; el joven patinador ya había obtenido una medalla de bronce el pasado viernes 24 de octubre en la competencia de Pareja Danza Sénior junto a María Paula Muñoz.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡A ver si lo salvan! Aprobado acuerdo de reestructuración del Deportivo Cali

    Hoy juega la Selección Colombia femenina de mayores en su camino al Mundial 2027

    ¡Doble Oro! Carmona imparable y Ramírez subcampeón en cierre épico del BMX en Brasil

    Colombia cierra con victoria y se asegura el quinto lugar en el Sudamericano FIBA Sub-17 de Baloncesto

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa


    [grupos] [fixture items="7"]