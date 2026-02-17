Menú Últimas noticias
    Brasil lo buscaba y en Cúcuta se escondía: capturan narco extraditable

    Al parecer escondía los estupefacientes en cargamentos de frutas

    Publicado por: SoloDuque

    En Cúcuta fue capturado alias 'Gustavo', requerido por la justicia de Brasil por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
    Resumen: Es señalado de enviar clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, con detino final e España Y Paises Bajos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, logró la captura con fines de extradición de Gustavo Durán Bautista, el señalado cabecilla de una red narcotraficante trasnacional requerido por las autoridades judiciales de Brasil por tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.

    El hombre fue ubicado durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble del barrio La Floresta, en Los Patios (Norte de Santander).

    Durán Bautista es señalado de enviar clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, países que presuntamente usaba como plataforma para posteriormente mover los alijos a Europa, principalmente a España y Países Bajos. Para sus propósitos ilegales, al parecer, escondía los estupefacientes en cargamentos de frutas y coordinaba el traslado en aeronaves bimotor y contendores que salían de diferentes puertos.

    Uno de los eventos delictivos que se le atribuye está relacionado con la incautación de 496 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el noreste de Uruguay, en zona de frontera con Argentina.

    El capturado quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos para su extradición.

    Esta información se publica por razones de interés general.

    Author Signature
    Sonia López

