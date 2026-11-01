Brasil: elecciones, justicia y asilo político

Resumen: Bernardo Henao examina el resultado electoral en Brasil y la salida de Flávio Bolsonaro, y pide pruebas y garantías antes de concluir.

Brasil atraviesa una situación que merece la atención de América Latina. El resultado de la segunda vuelta presidencial, las impugnaciones electorales y las informaciones sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos plantean interrogantes que deben examinarse con rigor, al margen de las simpatías políticas.

Según el Tribunal Superior Electoral, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79 % de los votos válidos en la segunda vuelta del 25 de octubre, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro. En la primera vuelta, Bolsonaro había alcanzado el 47,03 %, mientras Lula obtuvo el 45,16 %. La inversión de esas posiciones merece análisis, pero no constituye, por sí misma, evidencia de fraude.

Una segunda vuelta modifica las condiciones de la competencia: concentra las preferencias entre dos candidatos y puede cambiar la participación y la distribución del voto. Para determinar si existieron irregularidades capaces de alterar el resultado se necesitan pruebas verificables, registros de votación, auditorías técnicas y decisiones fundamentadas.

La legitimidad electoral depende de procedimientos confiables, controles efectivos y posibilidades reales de impugnación. Las autoridades deben explicar sus decisiones y atender las reclamaciones sustentadas; quienes denuncian irregularidades deben aportar elementos que permitan comprobarlas. La confianza institucional se fortalece mediante la transparencia, y las sospechas adquieren relevancia probatoria cuando pueden demostrarse.

El segundo asunto concierne a la salida de Flávio Bolsonaro del país y a la orden judicial de entregar su pasaporte. Reuters informó el 27 de octubre que el senador había viajado hacia Estados Unidos y que incumplió el plazo fijado para hacer la entrega de ese documento a la Policía Federal. La misma agencia de noticias señaló que es investigado por presunto lavado de dinero y que niega haber cometido irregularidades. Estos elementos requieren distinguir entre las investigaciones existentes, el eventual incumplimiento de una medida judicial y la responsabilidad que pudiera establecerse en cada caso.

Corresponde esclarecer la cronología: cuándo fue notificada la orden, cuál era su alcance, cuándo se produjo la salida y qué documentación se utilizó. También debe conocerse la explicación de la defensa y la actuación de las autoridades migratorias. Esas respuestas permitirán evaluar los hechos con mayor precisión que las declaraciones partidistas.

El lado estadounidense de este asunto exige una distinción adicional. Associated Press recogió el anuncio de un funcionario del Departamento de Estado de que se expedirían visas a Bolsonaro y a su familia. Ese anuncio no acredita, por sí solo, la presentación de una solicitud de asilo ni su concesión.

El debate exige, además, evitar dos conclusiones automáticas: una investigación penal no demuestra por sí sola persecución política, y la existencia de un expediente tampoco basta para descartar posibles abusos. La evaluación debe concentrarse en las pruebas, las garantías procesales, la motivación de las decisiones y las posibilidades efectivas de controvertirlas.

Visa, admisión migratoria y asilo son figuras distintas. Por eso, cualquier análisis sobre una eventual protección política debe comenzar por establecer qué se solicitó y qué resolvieron las autoridades estadounidenses. Sin esa documentación, atribuir al caso las consecuencias jurídicas o diplomáticas de un asilo reconocido sería prematuro.

La relación familiar con su padre Jair Bolsonaro añade una carga política evidente, pero no debe sustituir el examen individual de las conductas. Las responsabilidades de un padre no se transmiten a sus hijos, como tampoco los vínculos familiares o el respaldo electoral eximen a nadie de responder ante la justicia.

Surge entonces una pregunta contrafactual: ¿qué habría ocurrido si Flávio Bolsonaro hubiese ganado la Presidencia? No es posible dar una respuesta con certeza. Cualquier conclusión sobre el curso de las investigaciones habría requerido examinar las normas constitucionales aplicables, las competencias de los tribunales y la situación concreta de cada proceso. Una victoria electoral no constituye una declaración de inocencia; una derrota tampoco equivale a una condena.

El mismo rigor debe aplicarse a las palabras del presidente Lula. El 27 de octubre calificó la salida de su adversario como un acto «vergonzoso» e invocó la expresión «quien no debe, no teme», sugiriendo que su conducta revelaba una responsabilidad pendiente ante la justicia.

Esa afirmación tiene fuerza política, pero no demuestra culpabilidad. El interrogante pertinente es qué conductas concretas se investigan, qué pruebas las respaldan y qué responsabilidades podrían establecer los tribunales. Un presidente puede cuestionar las actuaciones de su adversario pero sus declaraciones no deben anticipar el juicio que solamente compete a las autoridades judiciales.

La presunción de inocencia debe orientar también el debate público. Convertir una salida del país en prueba suficiente de culpabilidad sería tan improcedente como presentar cualquier actuación judicial contra un dirigente opositor como demostración automática de persecución.

Brasil enfrenta así una doble exigencia: garantizar que todos quienes ejercen o aspiran a ejercer el poder respondan ante la ley y asegurar que las instituciones judiciales actúen con independencia, proporcionalidad y respeto por el debido proceso. Ambas obligaciones deben cumplirse simultáneamente.

Las controversias electorales deben resolverse mediante los mecanismos previstos y con pruebas susceptibles de examen. Los posibles incumplimientos judiciales deben investigarse y juzgarse conforme a derecho. Las denuncias de persecución deben evaluarse con la misma seriedad, sin aceptarlas ni descartarlas por la identidad política de quien las formula.

La democracia brasileña no se fortalece exigiendo silencio ante las dudas ni convirtiendo las sospechas en certezas. Su fortaleza dependerá de la capacidad de sus instituciones para explicar sus decisiones, permitir su revisión y aplicar la ley con garantías, incluso cuando estén en juego los intereses de quienes gobiernan o pretenden gobernar.

Lo que está en juego trasciende la disputa entre Lula y los Bolsonaro. Brasil es una de las democracias de mayor peso en el continente, y la forma en que resuelva estas controversias tendrá repercusiones en el debate regional sobre elecciones, justicia y estabilidad institucional.

La defensa de la democracia exige una doble responsabilidad: impedir que el poder político se sustraiga al cumplimiento de la ley y evitar que los instrumentos judiciales se conviertan en mecanismos de persecución. Ambas exigencias son inseparables. Renunciar a una de ellas debilita la legitimidad de la otra.

Por ahora, corresponde documentar los resultados electorales, las reclamaciones presentadas, las decisiones judiciales y las circunstancias de la salida de Flávio Bolsonaro. Las fuentes oficiales deben contrastarse con investigaciones periodísticas rigurosas y con las explicaciones de los propios implicados.

La conclusión no puede estar predeterminada. Si hubo irregularidades electorales, deben probarse y establecerse sus consecuencias. Si se incumplió una orden judicial, debe determinarse la responsabilidad correspondiente. Si existió persecución política o una vulneración de garantías, también debe acreditarse y corregirse.

La democracia brasileña no se defiende exigiendo silencio ante las dudas ni aceptando acusaciones sin pruebas. Se defiende mediante instituciones transparentes, jueces independientes, elecciones verificables y ciudadanos capaces de distinguir entre hechos, sospechas e interpretaciones.

Ese es el examen que Brasil debe superar.

La fortaleza de una democracia no se puede medir con la victoria de uno u otro partido sino con la capacidad institucional de actuar conforme a la ley.

Bogotá, D.C., octubre 31 de 2026