Brandon Weatherspoon e Paisas Basketball hace historia en la Basketball Champions League Américas

El alero estadounidense Brandon Weatherspoon firmó una actuación memorable este miércoles en la Arena Astros de Guadalajara, México, al liderar la victoria de Paisas Basketball Club por 98-75 frente a Caimanes del Llano.

En este duelo correspondiente al Grupo A, Weatherspoon no solo sumó 34 unidades, sino que estableció un nuevo récord histórico en la BCL Americas al convertir 9 lanzamientos desde la línea de tres puntos en un solo encuentro.

Con esta cifra, el norteamericano superó la marca previa de ocho triples que compartían hasta ahora el mexicano Omar De Haro y el argentino José Vildoza.

La efectividad de Weatherspoon fue sobresaliente, alcanzando su registro histórico tras encestar 9 de 14 intentos desde la larga distancia para un 64% de acierto.

Su aporte integral a la quinteta colombiana incluyó además 3 rebotes, 3 recuperaciones y 2 asistencias, logrando una valoración total de 33.

Desde el salto inicial, el equipo antioqueño impuso las condiciones del juego con un primer cuarto dominante de 29-16 que marcó el rumbo definitivo del compromiso.

La ofensiva de Paisas estuvo respaldada por una destacada legión extranjera, donde Michael Miles aportó 23 puntos y 5 asistencias, mientras que Brandon Tabb contribuyó con 17 unidades y 6 rebotes.

En el plano colectivo, el conjunto maicero igualó su mejor registro histórico en la competición al encestar un total de 15 triples.

Asimismo, el dominio en la pintura fue clave, especialmente en los rebotes ofensivos, donde la ventaja de 14-5 permitió al equipo capitalizar 14 puntos en segundas oportunidades frente a solo 4 de sus rivales.

Con este contundente resultado, los dirigidos por el coach Daniel Seoane cerraron la Fase Regular del Grupo A con una marca de 3-3, asegurando su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Cabe destacar la hegemonía de Paisas sobre Caimanes del Llano, a quienes han vencido en los ocho enfrentamientos disputados históricamente.

Ahora, el equipo antioqueño se prepara para encarar los Cuartos de Final frente a Nacional de Uruguay, serie que iniciará el próximo mes de marzo en busca de un lugar en el Final Four.

