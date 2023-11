Brahim: «He demostrado que estoy para más»

Madrid, 8 nov (EFE).- Brahim Díaz reivindicó un mayor protagonismo en el Real Madrid, tras marcar al Sporting de Braga en la Liga de Campeones, al sentir hacer "demostrado" que está "para más", sustituyendo con buen nivel a Jude Bellingham.

"Esto es el Real Madrid y hay que estar siempre preparado. Estoy muy contento por la clasificación, por el partido de hoy que ha sido muy bueno, he visto a la afición muy contenta y eso me encanta. En lo individual contento, he aprovechado la oportunidad y he demostrado que estoy para más", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"Evidentemente quiero jugar más y sé que puedo ayudar, pero estoy agradecido y contento. Me he encontrado muy bien hoy y estoy feliz por aportar gol. He jugado donde Bellingham que es un fuera de serie y hoy he estado en modo trabajador. Me viene bien adaptarme a diferentes posiciones", añadió.

Lamentó Brahim el tanto anulado y una ocasión marrada para su doblete. "Quería otro gol más y me lamenté porque no se dio. Igualmente estoy muy contento y tengo ganas de más, que no se quede solo en esto".

Y agradeció a Carlo Ancelotti pese a los pocos minutos que recibe. "Estoy a lo mío, demostrando cada minuto que tengo lo que puedo aportar. Creo que he demostrado que estoy al nivel y para más minutos pero contento con Ancelotti que me da confianza. Habló conmigo, aquí hay grandes jugadores y todo llega"

"Me ha dado la enhorabuena en italiano y le estoy muy agradecido por la confianza. No voy a pensar en los pocos minutos que venía jugando y sí en que es un gran día", afirmó.

Por último, elogió a los brasileños Vinícius y Rodrygo. "Cuando arrancan es otro nivel. Hoy hemos conectado muy bien, se han visto jugadas de muchísimo novel y es una maravilla jugar con ellos. Te lo hacen todo más fácil".

Por: EFE