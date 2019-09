FOTO: Brad Pitt tiene 55 años y sigue teniendo un abdomen ¡PERFECTO!

El actor Brad Pitt sigue siendo un símbolo sexual en Hollywood y su última película lo demuestra, pues ahí vuelve a mostrar el cuerpazo que aún mantiene.

Desde que vimos ese escultural cuerpo por primera vez en ‘Thelma y Louise‘ en 1991 supimos que Pitt iba a ser el hombre más sexi de la década, pero nunca nos imaginamos que iba a mantenerse como uno de los hombres más “papasitos” de Hollywood por casi tres, pues hoy con 55 años sigue robando suspiros y generando los pensamientos más oscuros y todo de cuenta del cuerpazo que se manda.

Y es que la teoría de drogadicto y alcohólico que ha manejado Jolie durante todo el proceso de divorcio con Pitt se cae cuando este nos muestra que se mantiene tan en forma que su abdomen aún se puede contar a simple vista y es igual de marcado al que tenía en el clásico del cine protagonizado por Susan Sarandon y Geena Davis, todo esto gracias a la nueva cinta que protagoniza, ‘Once Upon A Time In Hollywood!‘, dirigida por Quentin Tarantino y en la que comparte set con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Los fasn del actor no se han quedados callados y han compartido el clip de la película en el que Pitt se quita la camiseta y nos regala su hermoso torso desnudo, asunto que mereció hasta una comparación hecha por El País de España del Pitt de 1991 con el de hoy. ¡EN HORABUENA!

Ladies, i present to you Brad Pitt at 55!! pic.twitter.com/gNd6NGn8Xd

— Lady Boners (@TrueLadyBoners) September 3, 2019