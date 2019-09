Brad Pitt tendría nueva novia y sería más “terrenal” que sus exparejas

El actor Brad Pitt habría dejado la soltería una vez más y estaría saliendo con la diseñadora de joyas y gurú espiritual Sat Hari, tres años después de su separación con la actriz Angelina Jolie.

Brad de 55 años y Sat de 50 estarían saliendo como pareja desde hace tres meses según varios medios internacionales, que afirman que la pareja ya ha sido vista junta en varios eventos y uno de ellos fue la fiesta de estreno de ‘Ad Astra‘, la última película de Pitt. Según fuentes cercanas, los dos abandonaron la celebración al mismo tiempo.

Se dice que luego de todo el escándalo con Angelina, Brad no está buscando nada serio con nadie, sin embargo, las cosas con Sat se han estado dando de una manera natural y afirman que es una mujer “terrenal” y muy “especial” para él, es decir, que no están tan pendiente de su apariencia ni de la fama como sus exparejas, tal como informa US Weekly. Otros medios estadounidenses como E! Online aseguran que Pitt y Hari son solo buenos amigos.

Estas son algunas imágenes del usuario @satharikhalsa de Instagram, la supuesta nueva novia de Pitt:

