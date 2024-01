Brabec lidera, Barreda abandona y Quintanilla acaba sin opciones la etapa reina del Dakar

in

Shubaytah (Arabia Saudí), 12 ene (EFE).- El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se convirtió este viernes en el nuevo líder del Dakar 2024, al arrebatar el primer puesto al botsuano Ross Branch (Hero) en la sexta manga del rally, la etapa reina de este año, en la que el español Joan Barreda (Hero) se vio obligado a abandonar por un problema mecánico.

En la última etapa previa a la jornada de descanso de este sábado, Brabec confirmó la ventaja de 51 segundos sobre Branch en una general que está muy apretada y que tiene a cuatro pilotos en apenas nueve minutos, entre ellos el francés Adrien van Beveren (Honda), que fue el ganador de esta sexta etapa de rally.

La etapa cubrió un recorrido de más de 600 kilómetros de dunas divididos en dos días, en una manga en la que los motoristas tuvieron que dormir en campamentos hechos sólo para los pilotos en mitad del desierto en los que durmieron en tiendas de campaña y sacos de dormir, y comieron comida enlatada.

Van Beveren consiguió el mejor tiempo, con 7 horas, 57 minutos y 29 segundos, 4 minutos y 13 segundos mejor que el segundo, el australiano Toby Price (KTM), y cinco menos que Brabec, un crono que no obstante le sirvió al americano para superar a Branch.

Sin embargo, la general se tendrá que decidir durante la segunda semana del rally Dakar, una tabla clasificatoria a la que tiene acceso Brabec, Branch, el chileno Nacho Cornejo (Honda) y van Beveren.

El chileno terminó séptimo, a 15 minutos y 49 segundos del francés, y sigue estando cerca del liderato: sigue tercero en la general, a 8 minutos y 14 segundos, en una tabla clasificatoria mucho más apretada que la de coches.

La general olvida a Barreda, Howes y Quintanilla

No estará en esa pugna el español Joan Barreda (Hero), quien abandonó este viernes el Dakar después de que un problema mecánico le obligara a parar en el kilómetro 529 de la etapa reina del rally, justo antes de la jornada de descanso.

Ya no pudo volver a dar gas a su moto el castellonense, que no tuvo su mejor Dakar. Entre el pasado domingo y el pasado martes, sumó hasta veintiún minutos de penalizaciones, lo que le alejó de sus más directos perseguidores en la clasificación general. Además, y por primera vez en las últimas trece ediciones, no consiguió una victoria de etapa.

Barreda se sumó al estadounidense Skyler Howes (Honda), quien por otro problema mecánico no pudo terminar este jueves la jornada y dijo adiós a su sexta participación en el rey de los rallies, tras su tercer puesto el año pasado.

Tampoco fue la etapa del chileno Pablo Quintanilla (Honda), que en la jornada de este jueves se quedó sin gasolina en el km 184, a unos diez kilómetros del punto de repostaje, y no pudo volver a la acción hasta una hora después. Así, el sudamericano terminó la etapa a una hora, 49 minutos y 43 segundos del líder.

Así, la etapa reina de este Dakar 2024 deja abiertas todas las opciones de los cuatro primeros: Brabec, Branch, Cornejo y van Beveren están en apenas nueve minutos. Por detrás, tanto Price como el vigente campeón, Kevin Benavides (KTM), están a 27 y 28 minutos respectivamente del líder, los únicos pilotos que aún podrían entrar en la pugna del podio en esta segunda semana del Dakar.

Por: EFE