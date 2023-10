Borrell recalca que la Unión Europea necesita un acuerdo sobre migración y asilo

in

Granada (España), 6 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, subrayó este viernes que el club comunitario "necesita un acuerdo en política de migración y asilo".

"No sé lo que va a hacer cada país en particular, pero Europa necesita un acuerdo en política de migración y de asilo que nos permita no solamente parar a los inmigrantes cuando ya están poniendo en riesgo sus vidas, sino antes, y atacando las causas profundas de la emigración", declaró el político español a su llegada a la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra hoy en Granada.

Entre las "causas profundas de la migración", Borrell mencionó el subdesarrollo, la falta de empoderamiento de la mujer, la desigualdad de género y el cambio climático.

"La migración no es un problema aquí y todos los demás problemas allí; es la consecuencia de muchos problemas y hay que atacarlos juntos. Y eso es lo que el Consejo (los líderes) va a discutir hoy sobre la base de un acuerdo alcanzado ya por los ministros (del Interior)", expuso.

En la cumbre de los Veintisiete hoy en Granada se va a tratar la migración, después de que los países lograran el miércoles un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto europeo de Migración y Asilo que los Estados aún no habían pactado. Se enfila así el cierre de la reforma que la UE comenzó a preparar hace cuatro años.

Para sacar adelante ese acuerdo entre los Estados miembros no era necesaria la unanimidad de todos los países. Polonia y Hungría votaron en contra y en los últimos meses han criticado que las decisiones sobre migración entre los países de la UE se tomen por mayoría cualificada y no por unanimidad.

De hecho, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, criticó hoy mismo en Granada que la Unión Europea ha "violado" y "forzado" a Hungría y Polonia a aceptar los recientes acuerdos sobre el pacto de migración y asilo, puesto que fueron aprobados sin su visto bueno.

"No hay ninguna posibilidad de tener ningún tipo de compromiso o acuerdo en migración, políticamente es imposible", dijo.

"No solo hoy, sino hablando en general para los próximos años. Legalmente se nos ha violado, se nos ha forzado a elegir algo que no quieres", añadió el primer ministro húngaro.

Tras el acuerdo de los países, será necesario negociar con la Eurocámara, colegislador de la UE junto con los Estados miembros, para lograr un pacto definitivo sobre el paquete legislativo migratorio y que este pueda entrar en vigor.

Borrell recalcó que "ya ha habido un acuerdo" entre los países "con una fuerte contribución de la presidencia española" de la UE.

El jefe de la diplomacia comunitaria también dijo que tendrá que pensar sobre una oferta para utilizar "quizás" las capacidades de la operación Irini, cuyo objetivo principal es contribuir a la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas a Libia con medios aéreos, satélites y recursos marítimos.

"Irini también tiene la tarea de combatir a los traficantes para proporcionar información e intentar controlar el tráfico de personas, pero para ello necesito el acuerdo de Túnez porque tiene que hacerse en aguas territoriales de Túnez y la misión se concibió para Libia y, ahora, si tenemos que movernos a otro escenario territorial, necesitamos el acuerdo de este país", explicó.

También dijo que tiene previsto convocar una reunión del Consejo de asociación entre Túnez y la UE "antes de fin de año".

Por: EFE