Borrell dice que «Europa no puede reemplazar a Estados Unidos» en la ayuda a Ucrania

Granada (España), 5 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves que "Europa no puede reemplazar a Estados Unidos" en la ayuda a Ucrania y añadió que Washington es "imprescindible" en este ámbito a pesar de que el bloque está trabajando en un nuevo programa de asistencia a Kiev

“Europa está aumentando su apoyo, en la mesa hay propuestas de 50.000 millones de euros para la parte civil y económica, y 20.000 millones para la militar. Y eso lo hicimos antes de esperar a que EE. UU. tomara decisiones”, explicó a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada.

El jefe de la diplomacia comunitaria afirmó que, “ciertamente, podemos hacer más, pero Estados Unidos es imprescindible en el apoyo a Ucrania”.

Borrell dijo que conoció durante su reciente visita a Kiev la noticia de que el Congreso estadounidense no había incluido el apoyo a Ucrania en el acuerdo presupuestario para evitar de emergencia el cierre de servicios administrativos.

“Ciertamente no era lo esperado y ciertamente no son buenas noticias. Pero espero que no sea la posición definitiva de Estados Unidos”, comentó.

En su opinión, Ucrania “necesita el apoyo de la UE, que es seguro, lo tendrán y será incrementado, pero también el apoyo de Estados Unidos”.

“Mi esperanza, la esperanza de los ucranianos y creo que de todo el mundo que no quiere que (el presidente ruso, Vladímir) Putin gane esta guerra, es buscar la manera de que EE. UU. retome este asunto y siga apoyando a Ucrania”, enfatizó.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su confianza en que Estados Unidos esté trabajando para poder seguir apoyando económicamente a Ucrania y el hecho de que la no inclusión de la misma en la última prórroga de los presupuestos sea una cuestión de "calendario".

"Con respecto a la situación en Estados Unidos, confío mucho en el apoyo a Ucrania de Estados Unidos y que Estados Unidos esté trabajando en el calendario", dijo la alemana en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión.

También calificó como "muy importante" que el presidente estadounidense, Joe Biden, le informase "al principio de la semana" de lo ocurrido en el Congreso con respecto al apoyo de Washington a Kiev.

La jefa del Ejecutivo comunitario también recordó, en este sentido, que la UE está trabajando para aprobar un nuevo programa de asistencia financiera a Ucrania de 50.000 millones de euros para el periodo entre 2024 y 2027.

"Esto es muy importante porque Ucrania necesita predictibilidad y credibilidad en el apoyo directo al presupuesto", justificó Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea celebró que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya podido desplazarse a la cita de la ciudad española, en la que se enviará a Putin el "fuerte mensaje, desde Dublín a Chisinau" de que los países europeos "no toleran una agresión contra un Estado soberano".

Por: EFE