Boric inaugura uno de los mayores proyectos mineros de Chile en los últimos años

Santiago de Chile, 26 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, participó este jueves en la inauguración de Quebrada Blanca Fase 2, la inversión más importante de la canadiense Teck a nivel global y el mayor proyecto minero construido en Chile durante los últimos años, ubicado al sureste de la ciudad de Iquique, a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar en la desértica región de Tarapacá.

Emplazado más de 1.750 al norte de Santiago, Quebrada Blanca Fase 2 pretende aumentar la producción de cobre y extender la vida útil del actual yacimiento Quebrada Blanca en la zona, transformándose en una de las operaciones cupríferas más grandes del mundo.

En palabras del mandatario chileno, el proyecto "no solo van a permitir avanzar en las metas de producción de cobre, sino también impulsan el crecimiento económico, generar miles de empleos, muchos de ellos locales, y aportar a la transición energética mundial".

"Cuando digan que no hay inversión, que está todo mal, yo los invito a ver esto (…) Queremos que chile vuelva a acrecer y a la vez queremos que ese crecimiento se distribuya de una manera más justa, garantizando derechos sociales”, subrayó el jefe de Estado chileno.

Boric destacó que Teck ha podido terminar las obras de Quebrada Blanca Fase 2 en solo dos años, haciendo un llamado a agilizar este tipo de proyectos.

“¿Por qué nos vamos a demorar ocho años más? Tenemos que y podemos hacerlo mucho más rápido. Podemos acelerar los plazos (…) Me tomo como un desafío personal que este tipo de proyectos los logremos sacar adelante antes de lo que nos dicen que se puede hacer", enfatizó.

"Siempre van a haber algunos que encuentren las excusas para no poder sacar adelante las cosas. No me gusta trabajar con esa gente. Quiero trabajar con quienes estemos buscando soluciones, sin centrarse en los obstáculos, sino en cómo sortearlos”, afirmó.

Chile, que aglutina el 28 % de la producción mundial de cobre y donde operan gigantes como Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals, produce una media de 6 millones de toneladas de cobre al año. La minería representa cerca del 15 % del producto interior bruto (PIB) nacional, siendo el metal rojo su principal exportación.

Por: EFE