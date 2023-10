Bordalás, icono pop del Getafe

Getafe (Madrid), 13 oct (EFE).- José Bordalás es un entrenador que no pasa inadvertido en LaLiga. Su forma de ver el fútbol es discutida por algunos de sus rivales. Pero entre los suyos despierta un apoyo incondicional. Es un ídolo en Getafe, cuya imagen se plasma en una línea de camisetas con la que se ha convertido en un "icono pop".

Las frases de Bordalás, junto a sus gafas y su barba, son la seña de identidad que eligieron unos jóvenes periodistas y diseñadores que se embarcaron en una pequeña aventura empresarial que ha conseguido que la figura del entrenador del Getafe empapele la ciudad del sur de Madrid y luzca entre los aficionados que acuden al estadio azulón a ver a su equipo.

Hace dos jornadas, durante el partido ante el Villarreal, el Coliseum vivió una explosión de amor incondicional hacia Bordalás que llegó acompañada del colorido y la gracia de los mensajes y los diseños de unas camisetas y de unas sudaderas que acrecentaron la "Bordalásmanía" que vive el club madrileño en los últimos tiempos.

"Hora azulona", el germen de la idea

Frases como "Buen despeje Arambarri", "Fútbol Champagne" o "Esto es fútbol, papá", ya empiezan a ser icónicas entre los hinchas azulones, que en muy poco tiempo casi han agotado el primer stock de cientos de productos que salieron a la venta (20 euros las camisetas y 35 las sudaderas) gracias a una idea parida por los miembros de "Hora Azulona", un medio de comunicación que habla exclusivamente sobre la actualidad del Getafe y que ha dado un pequeño salto hacia el mundo de los negocios.

"Hora Azulona" nació hace diez temporadas como una emisora de radio dirigida por aficionados del Getafe que poco a poco se ha profesionalizado hasta convertirse en un referente de la actualidad del club del sur de Madrid. Ahora emite sus programas y genera contenido a través de 'Twitch' y de otras redes sociales como 'X' (antes Twitter) o 'Instagram'. Y, para celebrar su décimo aniversario, tuvieron la ocurrencia de sacar una línea de ropa enfocada al Getafe con un principal protagonista por encima del resto.

Entre los periodistas Juan Carlos Navacerrada, Álvaro Canibe, Dani Gómez y la diseñadora Nuria González, gestaron su exitosa propuesta: "Después de cumplir nueve años y empezar la décima temporada, decidimos que había que hacer algo diferente. Llenamos Getafe de carteles con la cara de Bordalás, del 'mono Pachón', de Juan Iglesias (defensa del Getafe)… Cosas que se nos fueron ocurriendo para dar un poco a entender con esos diseños gráficos que podía pasar algo. La gente no se lo imaginaba", explica Juan Carlos Navacerrada a EFE.

"Un mes después todavía hay carteles por la ciudad. Luego salieron las camisetas, las sudaderas y la ropa. Estamos empezando. Todavía quedan cosas por hacer, incluso muchas cosas que tienen que salir aún para Navidad, pero la respuesta ha sido increíble", añade Navacerrada.

El boom de "esto es fútbol, papá"

Desde "Hora Azulona" han sacado camisetas con la imagen de Bordalás, pero también el protagonismo ha recaído sobre otros jugadores del Getafe como el delantero Jaime Mata, que también tiene su diseño. Pero son los del entrenador del cuadro azulón los que más triunfan.

Su característica barba y sus gafas resaltan en cada una de las cuatro camisetas y sudaderas que hay a la venta: "Esto es fútbol, papá", "Buen despeje, Arambarri", "Fútbol Champagne" y "Pepe a bordo", hacen las delicias de los aficionados del Getafe, que pueden adquirir los productos online a través de un enlace que pueden encontrar en la página oficial de 'X' de "Hora Azulona".

Pero el 'boom' llegó hace un par de semanas con la ocurrencia de Bordalás en sala de prensa, desde donde contestó a todos aquellos que se quejan del fútbol del Getafe cuando no consiguen ganarle. "Nunca es agradable que un equipo como el Getafe, con un presupuesto mucho menor que el de otros equipos, te gane. Pero como le digo a mis jugadores: Esto es fútbol, papá", dijo.

Esas cuatro palabras, desencadenaron la locura entre la afición del Getafe, que recogió el guante del ingenio de su entrenador para convertir su frase en un nuevo icono. Y, el equipo de diseño de "Hora Azulona" se puso rápidamente manos a la obra para sacar una camiseta que ya es la más vendida y que aprueba el mismo Bordalás, a quien le encanta la idea.

"El único intento (de lanzar esa frase) fue desdramatizar y darle un poco de naturalidad. Esto es fútbol, lo vivimos en el día a día. La forma en la que tenemos de dirigirnos en el día a día. Me ha llamado la atención porque he visto que hasta se han hecho camisetas. La gente te para por la calle, es muy gracioso. Lo agradecemos todos", explica Bordalás.

"Los que me conocéis sabéis como soy, soy una persona muy normal, muy humilde. La frase del otro día, no podíamos imaginar que iba a tener esa repercusión. Siempre es muy agradable trabajar en un ambiente distendido. Siempre he sido así con ellos, no es nuevo. Intentamos que haya un ambiente majo", agrega.

¿Es un icono pop del Getafe? Bordalás ríe ante esa pregunta. No responde, tira balones fuera, pero con sus frases para restar dramatismo al fútbol y con una línea de diseños de su cara plasmados en su camiseta, en la ciudad del sur de Madrid, el técnico azulón es un ídolo elevado a icono pop.

Y no es para menos, porque los resultados avalan tanto cariño. En su primera etapa en el club (2016-2021), Bordalás consiguió un ascenso, holgadas salvaciones y un quinto puesto histórico que permitió al Getafe pasear su nombre por Europa. En su segunda etapa salvó a su equipo de un descenso que parecía cantado y ahora mantiene intacta la ilusión de una afición que luce con orgullo las camisetas que un día idearon cuatro emprendedores que, sin querer, han convertido a Bordalás en un icono pop de la ciudad.

Por: EFE